Expansion de la Capoeira au Bénin: Le FNDAJSL soutient la tenue le Projet départemental de la Capoeira

Le président Mamoudou Fassassi au milieu

Capoeira, art martial afro-bresilien, fait son petit bonhomme de chemin au Bénin. Et en vue de la faire connaitre dans tous les départements du pays, l’Association Capoeira Bénin, et son président, Mestre Mamoudou Fassassi, mettent les bouchers doubles. A cet effet, il a été initié et organisé «le Projet départemental de la Capoeira» financé par le fonds national de développement des activités de jeunesse, de sport et des loisirs (FNDAJSL), du 20 au 22 novembre 2020. C’est le centre Capoeira sis dans la Haie Vive (Cotonou) qui a abrité cette activité, une formation de tous les encadreurs capoeiristes, visant à décentraliser et faire connaitre d’avantage la discipline à tous les Béninois. Ledit projet ayant tenu la promesse des fleurs a connu la participation effective de plusieurs départements du pays qui ont profité des échanges pour renforcer leurs capacités notamment en matière de coaching, de techniques et autres. Selon les encadreurs capoeiristes, cette formation, soutenue par le FNDAJSL, a véritablement amélioré et rehaussé leur niveau.

Les participants ici à l’issue de la formation

Mestre Mamoudou Fassassi, président du comité d’organisation de rendez-vous du donner et de recevoir a exprimé sa joie et ses remerciements à l’endroit du FNDAJSL et son directeur, Imourou Bouraima, dont les représentants se sont dits séduits par cet art martial afro-bresilien. A souligner que pour clôturer cette formation, Festival National de la Capoeira, édition 2020 a été tenu. Riche en couleurs, ledit festival avait au menu, plusieurs ateliers de renforcement de capacité de tous les athlètes capoeiristes, le passage de grade aux athlètes capoeiristes en prélude à un examen national, la commémoration du Roi zumbi (retour sur l’histoire, projection de films, et autres) et la grande démonstration public sur la Capoeira à la place Lenine sise à Akpakpa.

Anselme HOUENOUKPO