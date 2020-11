Riposte à la Covid-19: La CEDEAO et l’OIM appuient la DEI avec plusieurs matériels de protection

Le commissaire de la Cedeao remettant au SG du ministère de l’Intérieur un échantillon des matériels

Ancrée dans la lutte contre la propagation de la Covid 19, la commission de la Cedeao a, dans le cadre du programme « FMM West Africa » financé par l’Union européenne et coordonné par l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), doté le personnel des services de l’émigration et de l’immigration qui sont en poste au niveau des frontières du pays, des équipements de protection individuelle. La cérémonie de remise du lot de matériels a eu lieu à la direction de l’émigration et de l’immigration, le vendredi 27 novembre 2020.

Au cours de la celle-ci, le directeur de l’émigration et de l’immigration, le commissaire divisionnaire de police, Edgard Florent Agbo, a exprimé la satisfaction de la direction à l’endroit des donateurs que sont l’Union européenne, la commission Cedeao et l’OIM qui, à travers ce geste, contribuent à la lutte contre le coronavirus. «Notre joie est d’autant plus grande de savoir que nous sommes soutenus non seulement par les autorités gouvernementales, mais également par les différents partenaires », a-t-il déclaré avant de rassurer au nom des bénéficiaires du bon usage qui sera fait de ces matériels. De son côté, Laurelle Hounsounou, chargée de bureau OIM Bénin par intérim, a loué les efforts du gouvernement du Bénin qui ne cesse de prendre des mesures appropriées pour lutter contre la pandémie de la Covid 19. Renseignant sur le caractère fondamental que revêt la libre circulation pour la structure qu’elle représente, elle a également salué la première place qu’accorde la commission de la Cedeao au programme d’intégration en vue d’approfondir les connaissances, de sécuriser et de promouvoir la libre circulation et la migration dans la région. «Aujourd’hui plus que jamais, la sécurité de cette libre circulation nous impose des restrictions et des actions de protections à l’ endroit des acteurs de front, qui sont notamment des agents d’immigration», a-t-elle laissé entendre. A l’en croire, ces agents, chers aux yeux de l’OIM, sont exposés et méritent d’être soutenus. C’est ainsi qu’elle a exhorté à une utilisation responsable et efficace de ces équipements de protection qui sont remis.

Les représentants de la Cedeao, de l’Oim, de la DEI, des ministères de la santé et de l’intérieur au tour des matériels offerts

Le commissaire de la Cedeao, chargé du département commerce, union douanière et fiscalité et libre circulation des personnes, représentant la commission de la Cedeao, Konzi Tei, a, avant de poursuivre, dit sa reconnaissance au gouvernement béninois pour les efforts qu’il ne cesse de fournir en matière de la libre circulation des personnes et des biens dans l’espace de la Cedeao, surtout que malgré la pandémie, il a maintenu ses frontières ouvertes pendant que les autres ont fermé. «L’approche de la Cedeao et de ses partenaires comme l’OIM est de venir en appui aux efforts déployés par les États membres», a précisé le commissaire avant d’ajouter «ce n’est qu’un accompagnement destiné aux agents qui vont chaque fois au contact des voyageurs». L’objectif de cette action est de limiter le risque de contamination des agents de manière à leur permettre d’assurer leur mission en toute sérénité. Représentant le ministre de l’intérieur et de la sécurité, le contrôleur général de la police, Grégoire Gbeyou Loko, a remercié l’ensemble des structures OIM, Cedeao, l’Union européenne et bien d’autres qui ne cessent d’accompagner le gouvernement. Il a ensuite, rassuré que toutes les dispositions seront prises pour que les matériels aillent aux destinataires. 20.000 masques, 10.000 gants, 1000 visières, 500 gels hydro alcoolique et 50 thermo flashs constituent le lot de matériels remis.

Anselme HOUENOUKPO