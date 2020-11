Oswald Homeky sur le parrainage de candidat à la présidence de la CAF: Le Bénin a dit «oui» à la candidature de Jacques Anouma

Le ministre Oswald Homeky ici avec le président Jacques Anouma, lors de sa visite au Bénin en 2018

Le Bénin a parrainé la candidature de l’Ivoirien Jacques Anouma à la présidence de la Confédération africaine de football (CAF). C’est l’information qu’a rendu officielle le ministre des sports, Oswald Homeky qui était reçu le dimanche 29 novembre 2020 dans l’émission 90 minutes pour convaincre de la radio nationale. L’élection aura lieu le 12 mars 2021. «Le Bénin a accordé son parrainage à monsieur Jacques Anouma qui nous a sollicités », a, dans un premier temps, laissé entendre l’autorité en charge des sports avant de faire comprendre que cet accord donné n’équivaut pas encore à un vote acquis. «Je veux rappeler que la question du parrainage obéit à une règle qui dit que quand vous êtes candidat à la présidence de la CAF, votre pays vous présente et il faut au moins deux autres pays pour parrainer votre candidature. Nous en sommes là», a précisé le ministre qui poursuit, «l’élection a lieu au mois de mars et c’est tout une autre affaire, nous aviserons en son temps». A souligner que Jacques sera en compétition avec le Mauritanien Ahmed Yahya, le Sénégalais Augustin Senghor, le Sud-africain Patrice Motsepe et le Malgache et président sortant Ahmad Ahmad qui est d’ailleurs sous le coup d’une sanction de la chambre de jugement de la Commission d’Éthique de la FIFA.

Anselme HOUENOUKPO