Formation à GDS-Training Center: Huit lauréats des examens IATA mis sur le marché de l’emploi

Photo de famille au terme de la cérémonie de remise de diplôme

Bénin Royal Hôtel a abrité le samedi 21 novembre 2020, la cérémonie de remise de diplôme de fin de formation à huit apprenants formés à GDS-Training Center dans la filière exploitation aéroportuaire. C’était en présence de plusieurs acteurs du secteur du transport aérien et du parrain de la promotion, Hervé Breton.

A l’issue des examens des différentes filières encadrées et dirigées directement par l’Association internationale des transports aériens (IATA) depuis le Canada, à travers un système d’examination avec surveillance directe par Proctor U, huit apprenants de GDS-Training Center ont pu tirer leur épingle du jeu. Ceux-ci ont reçu leurs parchemins de fin de formation à la faveur d’une cérémonie qui s’est tenue le samedi dernier. A cette occasion, le Représentant de GDS-Training Center, Armand Kpindjo a remercié le Directeur général de la Société des aéroports du Bénin, Hervé Breton, parrain des apprenants qui est pour lui, la cheville ouvrière de la transformation qui s’opère aujourd’hui dans le secteur du transport aérien au Bénin. Il a par ailleurs remercié et félicité les récipiendaires, et le personnel d’encadrement pour sa disponibilité et son engagement sans faille mais aussi les parents de ses apprenants qui ont fait confiance à GDS-Training Center pour l’avenir professionnel de leurs enfants. Agréé par l’Association internationale des transports aériens (IATA) depuis 2018, GDS-Training Center est un centre de formation pluridisciplinaire qui se veut pionnier dans l’apprentissage rapide de l’anglais, mais aussi pour résoudre efficacement le problème de formations de qualité répondant aux standards internationaux dans le domaine du transport au Bénin. A cet effet, il propose des formations professionnelles qui embrassent le transport aérien dans sa globalité à travers les filières : voyage et tourisme international, gestion compagnie aérienne, fret aérien/cargo, et exploitation aéroportuaire. Fière de porter ce mérite, la représentante des récipiendaires, Atikatou Soulé, après voir exprimé sa reconnaissance à l’endroit du parrain, du personnel d’encadrement et des parents, a fait savoir que faisant partie des meilleurs centres de formation en anglais, GDS-Training Center est le seul centre de formation en transport aérien agréé IATA au Bénin. « Cet agrément n’est rien d’autre que le reflet de la confiance accordée par IATA au vu des performances réalisées et de la qualité des formateurs », a-t-elle ajouté. Abordant le contenu du programme dont les apprenants ont bénéficié, elle a indiqué que cette formation en Passenger Ground Service leur a permis de comprendre le fonctionnement des aéroports et son environnement, comprendre le fonctionnement des compagnies aériennes, maîtriser les procédures d’enregistrement et d’embarquement des passagers et des bagages, interpréter les exigences règlementaires liées au transport de passagers et des bagages, comprendre l’application des règles de sécurité et sûreté aéroportuaire, reconnaître les différents composants d’un bagage client et l’enjeu des marchandises dangereuses, etc. Quant au parrain des apprenants, le Directeur général de la Société des aéroports du Bénin, Hervé Breton, il a exprimé ses vives félicitations aux responsables de GDS-Training Center qui est une structure qui contribue au développement économique du transport aérien au Bénin, et invité les huit lauréats à travailler davantage pour gravir les échelons. Laurent D. KOSSOUHO