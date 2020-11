Bilan à mi-parcours de la session annuelle du Médiateur de la République: 116 recours traités avec 28 cas de succès

Le Secrétaire Général du Médiateur de la République, Vincent N. Lézinmè

Exactement une semaine après le démarrage de la 5ème édition de la session annuelle du Médiateur de la République, le Secrétaire Général, Vincent N. LEZINME et le Directeur des Recours, Bienvenu Padonou et d’autres cadres de l’institution ont animé un point de presse ce vendredi 20 novembre 2020 au siège de l’institution à Porto-Novo. A mi-parcours, 116 dossiers sont déjà traités sur les 234 programmés avec à la clé 28 cas de succès.

Dans son mot introductif, le Secrétaire Général de l’institution a fait remarquer que les réclamations sont traitées conformément aux textes en vigueur au Bénin. A l’étape actuelle, il a rassuré que le traitement des dossiers inscrits au rôle se fait de façon qualitative avec les administrations invitées. Il a aussi rappelé que l’objectif principal de la session annuelle est le suivi des dossiers des requérants envoyés dans les administrations et qui sont restés sans suite.

Officiellement lancée le vendredi 13 Novembre 2020, la cinquième session annuelle du Médiateur de la République a commencé le lundi 16 et prendra fin le vendredi 27 Novembre 2020. Au menu de cette session, 234 dossiers de requérants dont 207 dossiers individuels et 27 dossiers thématiques sont inscrits. Selon le bilan fait lors du point de presse à une semaine de la fin de la session annuelle, 116 dossiers sont déjà examinés sur les 234 programmés. Mieux 28 cas de succès sont enregistrés parmi le lot des dossiers de recours traités. Ce qui constitue une note de satisfaction aussi bien pour le Médiateur de la République que les requérants. En dehors des cas de succès, le Directeur des recours, Bienvenu Padonou a souligné que 10 dossiers sont rejetés, 45 sont en attente et 40 sont vidés et clôturés.

Au terme de la première semaine de la session annuelle de 2020, neuf (9) administrations ont planché auprès du Médiateur de la République sur les dossiers aussi bien individuels que thématiques. Les administrations déjà reçues ont pour noms : Ministère des enseignements maternel et primaire ; la mairie de Porto-Novo ; le Ministère de l’économie et des finances ; le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; le ministère du travail et de la fonction publique ; le ministère des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle ; le ministère de l’agriculture et de l’élevage et de la pêche et enfin le ministère délégué auprès du Président de la République chargé de la défense nationale.

Signalons que les rencontres avec ces différentes administrations sont assorties de recommandations. Au niveau du Ministère Chargé de la Défense nationale par exemple, la plupart des dossiers sont relatifs à des frustrations des agents ou des ex-militaires par rapport à leur carrière. Ayant fait le constat que les mécontentements des requérants sont liés à la méconnaissance des textes régissant leur fonction, le Médiateur de la République a recommandé la sensibilisation des militaires et de la chaîne de commandement sur les textes qui organisent le fonctionnement de leur carrière.

Edwige TOTIN