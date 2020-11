Me Jacques Migan sur les appels à la paix du Chef de l’Etat: «La préoccupation du Président Talon aujourd’hui, c’est la concorde»

L’ancien Bâtonnier et membre du parti Bloc Républicain, Me Jacques Migan

Interrogé récemment par la chaîne de télévision privée Esae TV, l’ancien Bâtonnier et membre du Bureau politique du parti Bloc Républicain, Me Jacques Migan a salué les appels à la paix et à la réconciliation lancés par le Président Patrice Talon lors des échanges qu’il a eus avec les populations dans le cadre de sa tournée nationale. Pour l’ancien Bâtonnier, le Chef de l’Etat est un homme constant qui œuvre à l’unité nationale depuis son accession à la magistrature suprême. En effet, Me Jacques Migan a souligné que dès qu’il est arrivé au pouvoir en avril 2016, sa première action, c’est la paix qu’il a réussie à instaurer dans l’Eglise Protestante dans un milieu critique où les gens ne s’entendaient pas depuis plus de vingt ans. Epris de justice et de paix, le Président Talon a créé les conditions pour que les fidèles protestants redeviennent des frères en Dieu. Aussi fait-il savoir qu’au nom de la paix et de la cohésion nationale, le Président Talon appelle le Président Boni Yayi, son grand frère, son ami, et dit qu’il est disponible pour la réconciliation. A en croire l’acteur politique, Me Migan, les Présidents Yayi et Talon cherchent le développement du Bénin qui est supérieur aux intérêts personnels. « Je ne vois pas ce qui peut empêcher cette volonté du Président Patrice Talon de vouloir la paix avec son grand frère, le Président Yayi. Il est dans cette posture et il a toujours été un homme de justice et de paix », a-t-il confié, ajoutant que le Président Talon est un homme de dialogue. « Il a dit récemment en ce qui concerne l’ancien Ministre Candide Azannaï que ce qui peut les séparer est insignifiant par rapport au lien qui existe entre eux », a déclaré l’interviewé d’Esae TV qui conclut que la préoccupation du Président Patrice Talon aujourd’hui, c’est la concorde, parce qu’il a besoin de tout le monde pour la construction du Bénin.

Laurent D. KOSSOUHO