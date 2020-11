Atelier de formation au profit des élèves: L’Ong Nouvelles Technologies en lutte contre l’analphabétisme informatique

Le Directeur Achille Yahouédéou face aux apprenants lors de la formation

Le siège de l’Ong Nouvelles Technologies sis à Godomey Togoudo a servi de cadre, ce mercredi 18 novembre 2020, à la cérémonie du lancement officiel de l’édition 2020 de l’atelier de formation des élèves en informatique. Il s’agit d’une initiative soutenue par le Fonds national pour le développement des activités de jeunesse, de sport et de loisirs (Fndajsl), dirigé par Imorou Bouraïma.

Faire sortir les élèves de l’analphabétisme informatique, aider les élèves à améliorer leurs résultats scolaires grâce à la maîtrise de l’outil informatique, les éduquer à ne surfer sur internet que pour chercher à se cultiver et acquérir des compétences et aptitudes scolaires ou académiques et non pour s’adonner à des pratiques déviantes et antisociales. Tels sont les objectifs de cet atelier de formation initié au profit des apprenants par l’Ong Nouvelles Technologies dans le cadre de son programme dénommé « Usage des TICs en milieu scolaire ». A l’occasion du lancement officiel de cet atelier, le Directeur de l’Ong Nouvelles Technologies, Achille Yahouédéou a souligné que la structure qu’il dirige est une association à but non lucratif dont l’objectif est de former les élèves, les étudiants, les déscolarisés, et les jeunes invulnérables en informatique. Ainsi, pour endiguer le phénomène de cybercriminalité et permettre aux apprenants de mieux cerner et profiter du bon côté de l’internet, l’Ong Nouvelles Technologies a initié cet atelier de formation en partenariat avec le Fonds national des activités de jeunesse, de sport et de loisirs (Fndajsl) pour les meilleurs élèves du 1er cycle de plusieurs établissements scolaires de la localité. Au cours de ces formations purement pratiques qui auront lieu dans l’après-midi des mercredis, les samedis et les dimanches, les bénéficiaires seront formés sur l’environnement de base de Window, le programme de traitement de texte, l’Internet etc. Dans son intervention, le Directeur Achille Yahouédéou a martelé que la découverte de l’Internet va permettre aux apprenants de faire des recherches et explorer la plateforme Educ-Master conçue par le Gouvernement et qui contient les épreuves de toutes les matières de la 6è en Terminale, toutes séries confondues. Cet atelier de formation ainsi lancé va connaître son épilogue le 26 décembre prochain. A terme, les responsables de l’Ong Nouvelles Technologies et leur partenaire attendent de ces apprenants, la maîtrise de l’outil informatique, l’amélioration de leurs résultats scolaires et la maîtrise des outils de lutte contre la cybercriminalité. A noter qu’en raison de la propagation de la pandémie de la Covid-19, la cérémonie du lancement de cet atelier s’est déroulée en présence d’un groupe restreint d’apprenants. Le Fonds national pour le développement des activités de jeunesse, de sport et de loisirs (Fndajsl) dirigé par Imorou Bouraïma a pour mission de mobiliser les ressources nécessaires au financement des activités de jeunesse, de sport et de loisirs et à son fonctionnement. A ce titre, il est chargé de contribuer aux financements des projets et programmes publics et privés mis en œuvre dans le cadre des politiques nationales de Jeunesse, de Sport et de Loisirs, définir les stratégies de mobilisation des ressources financières et matérielles au plan national et international, contribuer à la définition et à l’actualisation des mesures réglementaires susceptible d’améliorer l’environnement institutionnel en vue de la promotion et du développement des secteurs de Jeunesse, de Sport et Loisirs, contribuer à la réalisation d’infrastructure de Jeunesse, de Sport et de Loisirs, et contribuer à la formation et à la promotion des jeunes, des encadreurs et des sportifs.

Laurent D. KOSSOUHO