Éliminatoires CAN 2022: Neutralisés au Lesotho, les Ecureuils appelés à jouer à fond désormais

David Djigla en lutte pour passer un joueur du Lesotho

Les Écureuils du Bénin doivent attendre encore la 5e journée voir la 6e pour savoir si leur ticket pour la CAN qui aura lieu au Cameroun en 2022 est validé. En effet, les hommes de Michel Dussuyer ne sont parvenus à s’inscrire dès la 4e journée sur la liste des pays qui seront au pays des Lions Indomptables. Opposés aux Crocodiles du Lesotho, ils n’ont mieux faire que de prendre un point suite au match nul (0-0). Un résultat qui les maintient toujours derrière le Nigéria (8pts) aussi tenu en échec (0-0) par la Sierra Leone. Puisqu’ils totalisent 7points et ont désormais besoin de 2 points soit une victoire ou deux matchs nuls pour passer. Mais quand on sait que pour ces points manquants, ils auront à affronter comme prochain adversaire le Nigéria qui a désormais besoin d’un point pour se qualifier et pour la dernière journée la Sierra Leone (3points) qui semble retrouver un appétit après avoir tenu par deux fois tête au Nigéria (4-4;0-0), il y a de quoi avoir de crainte au vue de la qualité de jeu proposé par l’équipe béninoise, surtout à Maseru. Obligé donc d’attendre pour goûter à sa 3e CAN avec le Bénin (sa deuxième d’affiler), Dussuyer, très conservateur doit se réinviter pour amener le pays à accomplir son vœu, celui de retourner à la CAN. Et cela passera par une révision de la copie du technicien français surtout en ce qui concerne le choix des hommes devant constituer son effectif.

Anselme HOUENOUKPO