SYNTRA-BABN: L’équipe d’El Hadj Nouroudine Assani fait un bilan élogieux

El Hadj Nouroudine Assani (au milieu) lors de l’AG ce samedi

Trois ans après sa création, le Syndicat des travailleurs de la Banque Atlantique Bénin (SYNTRA-BABN) a tenu une assemblée générale ordinaire ce samedi 14 novembre 2020 à Cotonou. C’était en présence des travailleurs et du bureau directeur du syndicat dirigé par El Hadj Nouroudine Assani, secrétaire général du SYNTRA-BABN. Dans son discours d’ouverture, il a salué la disponibilité de ses camarades qui, malgré le contexte difficile du covid-19, sont venus participer à cette assemblée générale. « La situation actuelle de notre Banque nous interpelle tous et nous avons le devoir de continuer les efforts pour de meilleures performances afin de nous donner les armes nécessaires pour mieux revendiquer », a-t-il indiqué pour exhorter ses camarades à redoubler d’ardeur dans leur unité de production. Et d’ajouter : « Conscient que la lutte syndicale est avant tout, celle de la cause commune (travailleurs, employeurs et actionnaires) avant d’être la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs uniquement, nous vous rassurons que nous jouerons pleinement notre partition pour la défense de vos intérêts ». Dans le rapport moral qui a été présenté, il ressort que le syndicat n’a pas obtenu grand-chose avec la nouvelle direction générale en place il y a à peine quelques mois. Mais, assure-t-il, « l’année 2021 est une année d’espérance pour nous ». L’assistance a bénéficié d’une séance de formation en matière de militantisme syndical. Assurée par Siméon Dossou, expert formateur de la Centrale des syndicats autonomes (CSA-Bénin), cette formation a permis aux travailleurs de savoir que le syndicalisme constitue un tremplin pour l’atteinte des objectifs de l’entreprise. Pour lui, le syndicalisme revendicatif n’a de sens que lorsqu’il permet l’épanouissement du travailleur et de son unité de production. Par conséquent le SYNTRA-Bénin a le devoir d’organiser des activités permettant aux agents entre autres de mieux connaître leur pays. Le syndicat pourrait également adhérer à une internationale syndicale pour bénéficier de formations diverses. L’Assemblée générale a permis au SYNTRA-BABN de se relancer pour de nouveaux défis.

Olivier ALLOCHEME