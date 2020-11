Passage des ministres devant la commission budgétaire: Adidjatou Mathys défend plus de 7 milliards de Fcfa pour 2021

En 2021, le ministère du travail et de la fonction publique dirigé par le ministre Adidjatou Mathys poursuivra le processus de dématérialisation de l’administration publique. Comparativement à 2020, le budget de la fonction publique est en hausse de 7,21% et s’élève à 7.227.793.000 de Francs cfa. Voici la déclaration du ministre à la fin des travaux en commission ce jeudi 12 novembre 2020.

«…Je viens de passer devant la Commission budgétaire de l’Assemblée nationale pour présenter ce que nous avons pu faire avec les crédits mis à notre disposition au titre de l’année 2020 et ce que nous comptons faire avec les crédits ouverts au titre de l’année 2021. Donc pour l’année 2021, il a été alloué au ministère du travail et de la fonction publique, des crédits estimés à 7.227.793.000 Fcfa contre 6.729 053.770 Fcfa en 2020 soit une augmentation d’environ 7,21%. Comme vous le savez, le ministère du travail et de la fonction publique est engagé dans la modernisation de l’administration. Nous comptons donc poursuivre les actions engagées au cours de l’année 2021 à savoir la dématérialisation des processus au niveau du ministère. Aujourd’hui, la prise des actes est automatique. Nous avons mis en place une plateforme qui permet d’éditer automatiquement les actes administratifs de ceux qui ont droit à des avancements à la grande satisfaction des agents de l’Etat, la numérisation et la mise en ligne des actes des agents de l’Etat. C’est une première dans notre pays pour les agents qui, où ils se trouvent, peuvent télécharger et imprimer les actes parus selon leurs profils. Nous avons engagé une grande réforme des agents admis à la retraite et qui étaient soumis à d’énormes tracasseries pour bénéficier de leurs pensions de retraite. A la suite des réformes que nous avons engagées, le Conseil des Ministres a décidé au niveau du ministère du travail et de la fonction publique et au niveau du ministère des finances et de l’économie, de payer automatiquement les pensions aux agents admis à la retraite pour compter de l’année d’échéance de leur admission à la retraite. Au cours de l’année 2021, nous allons perfectionner ce mécanisme. Au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), il y a beaucoup de réformes qui ont été engagées. Aujourd’hui à la CNSS, tous les paiements de pension sont à vue. Aussi, les actions sont-elles mises en œuvre pour permettre de réduire considérablement le délai de remise des carnets de pension aux retraités. Par ailleurs, nous allons poursuivre la réhabilitation des directions départementales de travail et de la fonction publique (…) Pour le gouvernement, à travers le Programme d’actions du gouvernement (PAG), le Bénin doit devenir un pays totalement moderne et le ministère de la fonction publique entend jouer sa partition. Les difficultés ne manquent pas surtout au niveau des agents et du personnel parce qu’il y a un peu de réticence aux réformes, mais nous sommes arrivés à les convaincre. Ils savent désormais que les réformes, c’est le passage obligé pour la modernisation de l’administration… »

Propos recueillis par Fidèle KENOU