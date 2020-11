Lancement d’ouvrage: L’Ambassadeur Marc H. Araba offre un livre technique et pédagogique aux diplomates

L’Ambassadeur Araba lors de la séance de dédicace

La salle Baobab de l’Hôtel Novotel Cotonou Orisha a abrité, le jeudi 12 novembre 2020, la cérémonie du lancement officiel de l’ouvrage intitulé « Précis de pratique et de correspondance diplomatiques et consulaires », de l’Ambassadeur Marc Hermanne Araba. La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs diplomates et du Ministre des affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbénonci.

Préfacé par l’Ambassadeur à la retraite, Jacques Adandé, l’ouvrage intitulé « Précis de pratique et de correspondance diplomatiques et consulaires », écrit par l’Ambassadeur Marc Hermanne Araba, est disponible en librairie depuis le 14 novembre dernier. A l’occasion de la cérémonie de son lancement officiel, l’Ambassadeur Jacques Adandé a fait savoir, dans sa présentation que cet ouvrage est le fruit d’un travail minutieux et opiniâtre abattu par l’Auteur. Par ailleurs, le Préfacier a souligné que ce livre qui s’adresse aux jeunes débutants ou en activité, est aussi utile pour rafraîchir la mémoire aux plus anciens. A cet effet, il a félicité l’auteur, l’Ambassadeur Marc Hermanne Araba pour le travail accompli et davantage de succès dans sa carrière. A sa prise de parole, celui-ci est revenu sur les trois déterminants qui sont à l’origine de ce projet de publication d’ouvrage. Il s’agit à le croire de la passion, de l’utilité née d’un besoin et du devoir. En effet, l’Ambassadeur Marc Hermanne Araba a indiqué qu’une des expériences les plus gratifiantes qu’il a connues durant sa carrière, est celle acquise auprès des éminents ambassadeurs Hazoumè et Sagbo. A l’époque, ces derniers lui ont fait savoir que le meilleur remerciement est de partager avec d’autres, ce qu’il a reçu d’eux. L’objectif de ce travail est de mettre à la disposition du public, de ses collègues diplomates, des universitaires, des étudiants, entre autres lecteurs, des outils dont ils peuvent se servir afin de parfaire leur pratique diplomatique. Ce nouveau-né de la littérature béninoise « n’est pas destiné aux seuls diplomates et étudiants en Droit et Relations Internationales. Il offre à tous l’opportunité de savoir de quoi est fait le quotidien d’un diplomate : les exigences, les contraintes du métier etc », a renchéri l’Auteur. L’ouvrage « Précis de pratique et de correspondance diplomatiques et consulaires » s’étend sur 272 pages réparties en six chapitres. Il est publié chez L’Harmattan et est déjà disponible sur Amazon et disponible en librairie 48 heures après son lancement. Présent à cette cérémonie, le Ministre des affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbénonci a exprimé sa fierté et sa reconnaissance pour ce précieux chef-d’œuvre qui est accueilli avec beaucoup de joie dans le milieu des diplomates, mais aussi dans l’administration du pays. Il n’a pas manqué de féliciter l’auteur avant d’inviter tout le public à se procurer ce nouvel ouvrage dont l’utilité n’est plus à démontrer. Diplômé de l’Institut Ukrainien des Relations Internationales de Kiev, l’Ambassadeur Marc Hermanne Araba, Ministre plénipotentiaire des affaires étrangères, est le Représentant permanent nommé auprès de l’Organisation des Nations Unies à New York. A la faveur d’un parcours professionnel de plus d’une vingtaine d’années, il a occupé de nombreuses fonctions dont celle du Secrétaire général du Ministère.

Laurent D. KOSSOUHO