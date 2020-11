PIP 2021: Bio Tchané annonce la relance de l’économie nationale

Le Ministre d’Etat Bio Tchané présentant le PIP 2021

Le ministre d’État chargé du plan et du développement, Abdoulaye Bio Tchané était face à la commission budgétaire de l’Assemblée Nationale ce lundi 9 Novembre 2020 à Porto-Novo. Il a présenté aux députés le programme d’investissement public (PIP) contenu dans le projet de budget de l’État, gestion 2021. Il ressort de sa présentation que les projets et programmes de 2021 sont élaborés en vue de la relance de l’économie nationale fragilisée par la pandémie de la Covid-19.

Pour ce faire, le gouvernement entend prioriser en 2021 l’achèvement des chantiers en cours de réalisation et la relance des chantiers en souffrance par l’apurement de tous les décomptes.

En effet, le Programme d’Investissement Public (PIP) du Bénin regroupe l’ensemble des investissements prévus par l’Etat en collaboration avec les Partenaires Techniques et Financiers sur une période donnée.

Pour 2021, le projet PIP comporte 230 projets/programmes de développement contre 228 en 2020. Il se décompose en 210 anciens projets et 20 nouveaux. Le coût global est de 579,235 milliards de FCFA contre 476,718 milliards de FCFA (Loi de finances initiale) en 2020, soit une hausse de 21,50%. Cette hausse s’explique par la volonté du Gouvernement de faire du PIP le principal facteur de consolidation des bases de l’économie, de renforcement de la résilience et de relance de l’économie nationale dans le contexte de la pandémie COVID-19.

Entre autres projets majeurs inscrits au titre du PIP 2021, on peut citer : la Construction du nouveau siège de l’Assemblée Nationale ; la Construction d’une centrale thermique de 120 MW à Maria Gléta : première phase de la centrale thermique de 400 MW (CCT120 MW) ; le Projet de Renforcement du Réseau Électrique dans le Bassin Cotonnière du Nord et de Densification du Réseau de Distribution dans le Programme Spécial d’extension et de Renforcement des Réseaux Electriques du Benin (Bénin-PROSPER2E) ; le Projet d’électrification par Système Solaire Photovoltaïque de 750 Infrastructures Sociocommunautaires ; le Projet d’appui à la Compétitivité des Filières Agricoles et à la Diversification des Exportations (PACOFIDE) ; le Projet Intégré de Transformation Numérique des Régions Rurales; le Projet d’alimentation en Eau Potable (AEP) des Zones Périurbaines des Villes de Cotonou, Sèmè-Kpodji, Calavi et Porto-Novo (Grand Cotonou), Périurbain III, etc.

Fidèle KENOU