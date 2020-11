Soutenance de thèse: Afissétou Lauriane Dangniré Salifou Bio sacrée Docteur de l’Uac

Dr. Afissétou Lauriane Dangniré Salifou Bio

Menés sous la direction de Souaïbou GOUDA, Maître de Conférences, les travaux de recherche entrant dans le cadre de la soutenance de thèse de doctorat d’Afissétou L.D. Salifou Bio, ont été présentés au jury international, ce mercredi 11 novembre 2020. A l’issue des délibérations, le jury l’a élevée au grade de Docteur de l’Université d’Abomey-Calavi avec la mention très honorable et félicitations. La cérémonie s’est déroulée par visioconférence à l’amphithéâtre Houdégbé de l’Uac.

La thèse défendue par Afissétou Lauriane Dangniré Salifou Bio porte sur le sujet : « Gouvernance locale du service public de l’eau potable dans la commune de Banikoara ». Selon elle, plusieurs constats sous-tendent cette recherche. En effet, elle a fait savoir que la gouvernance du service public de l’eau constitue un enjeu politique, économique et social majeur pour les gouvernements, les institutions internationales, de même que pour les chercheurs scientifiques. « L’eau est une ressource naturelle multifonctionnel et multidimensionnel. Elle est indispensable à toute forme de vie. Malgré son importance, un peu plus de 7 ménages sur 10 consomment de l’eau provenant d’une source améliorée et plus de 3 ménages sur 10 disposent d’eau sur place au Bénin », a-t-elle expliqué, avant de souligner que cette insuffisance de couverture en eau potable est plus remarquée dans la commune de Banikoara où le taux de desserte s’est établi à 34,89 %. Partie de ces constats ainsi que d’autres, l’impétrante s’est donnée pour tâche, d’analyser le dispositif ‘’service public d’eau potable’’ dans la commune de Banikoara en tant que système d’action. De façon spécifique, il s’est agi pour elle d’identifier le dispositif ‘’service public d’eau potable’’ né de la mise en œuvre des politiques publiques en matières d’approvisionnement en eau potable en milieu rural particulièrement dans la commune de Banikoara, de mettre en évidence les stratégies des acteurs du service public de l’eau en relation avec le système d’action collective, et de faire ressortir les modes de régulation du service public de l’eau en rapport avec l’environnement pour la pérennisation de l’adduction en eau potable dans la commune de Banikoara. Les données de cette recherche ont été recueillies auprès des agents du service de l’hydraulique du Département de l’Alibori, des agents de la mairie de Banikoara, des acteurs privés, des usagers des points d’eau et des membres de l’Association des consommateurs d’eau potable. Au terme de cette recherche menée sous la direction du Maître de Conférences, Souaïbou GOUDA, l’auteure de la thèse Afissétou L.D. Salifou Bio est parvenue à trois principaux résultats. Le premier est consacré à l’analyse du dispositif organisationnel de la gouvernance du service public de l’eau en milieu rural. Le deuxième décrit la gouvernance du service public de l’eau à Banikoara, les logiques et jeux des acteurs impliqués. Quant au troisième résultat, il est lié à la gouvernance du service public de l’eau dans la commune de Banikoara et ses défis associés. Ce travail scientifique qui est une contribution importante à la compréhension du système de gouvernance du service public de l’eau à Bonikoara, a été évalué par un jury international composé des Professeurs Titulaires des Universités du Cames, Cyriaque AHODEKON SESSOU, Abou-Bakari IMOROU, Mahulikplimi Kokou GBEMOU, et des Maîtres de Conférences Souaïbou GOUDA et Amadou OUMAROU. A l’issue des délibérations, le jury l’a déclarée digne du grade de Docteur de l’Université d’Abomey-Calavi en Sociologie-Anthropologie, Option Sociologie du développement dans la spécialité Sociologie du développement avec ma mention très honorable et félicitations.

Qui est Dr. Afissétou L.D. Salifou Bio ?

Né le 9 novembre 1991 à Parakou, Afissétou Lauriane Dangniré Salifou Bio est titulaire d’une Maîtrise en Sciences et Techniques des Activités Socio-Educatives (STASE) à l’INJEPS, et d’un Diplôme d’Administrateur d’Action Sociale et Culturelle. Option : Développement communautaire ; Filière : Sciences et Techniques des Activités Socio-Educatives (STASE). Elle a participé régulièrement aux journées Scientifiques Internationales de l’Université du Bénin à Lomé et à l’Université d’Abomey-Calavi au Bénin (UAC) où elle a présenté des communications scientifiques. Elle a, à son actif, deux articles publiés dans des revues internationales. En ternes d’expérience professionnelle, elle a travaillé, dans le cadre du développement communautaire, deux ans avec une ONG pour aider les communautés villageoises de la commune de Bembéréké dans l’animation rurale. Dr. Afissétou Lauriane Dangniré Salifou Bio a régulièrement participé aux travaux d’encadrement et de recherche des étudiants au sein du Laboratoire de Sociologie des Organisations et du Développement de l’Institut National de la Jeunesse, de l’Education Physique et du sport (INJEPS-UAC) de Porto-Novo.

Laurent D. KOSSOUHO