Soutenance de thèse de doctorat à l’Uac: Joseph Josué MEHOU décroche son grade de docteur

Dr Joseph Josué MEHOU

L’Université d’Abomey-Calavi a enregistré un nouveau Docteur le jeudi 5 novembre 2020 en la personne de Joseph Josué MEHOU. Celui-ci a soutenu sa thèse au campus numérique francophone de Cotonou sis à l’Université d’Abomey-Calavi devant un jury international présidé par le Professeur Titulaire des Universités du Cames, Cyriaque AHODEKON. À l’issue des travaux de délibération, le jury a déclaré Mr Joseph Josué MEHOU, digne du grade de Docteur de l’Université d’Abomey-Calavi avec la mention très honorable dans la spécialité Sociologie-Anthropologie et l’option Sociologie du développement

Depuis que la décentralisation est mise en œuvre au Bénin, l’offre de service au niveau des mairies laisse encore à désirer. Les autorités à divers niveaux ont eu à prendre des initiatives, mais qui ne portent pas leurs fruits. Face à ce constat, le candidat à la thèse de doctorat de l’Université d’Abomey-Calavi, Joseph Josué MEHOU a décidé de travailler pour ressortir ce qui est à la base de cette situation. C’est ainsi qu’il a choisi le sujet : Acteurs et logiques autour de la fourniture des services administratifs à la mairie de Bohicon au Bénin ». A le croire, l’objectif de cette recherche est d’apprécier les raisons qui sous-tendent les dysfonctionnements notés au niveau de l’offre de services, car l’on assiste à une qualité peu recommandée des services aux populations, alors que l’objectif de la décentralisation est de rapprocher les services des administrés, surtout des services de qualité. « Dans le cas précis de la commune de Bohicon, la mise en œuvre du guichet unique qui est une initiative qui a pour objectif d’améliorer l’offre de services de qualité, est mis en œuvre depuis 2017. Trois après, l’objectif n’est pas toujours au rendez-vous », regrette l’impétrant qui ajoute que quand on cherche à comprendre cette situation, on arrive à se rendre à l’évidence que le jeu des acteurs est à l’origine de cette situation. En effet, il a fait savoir que chaque acteur, en fonction de sa position, de ses intérêts et des objectifs inavoués, arrive à tirer le drap de son côté. Et dans cette interaction, l’usager qui justifie la raison d’être de l’administration, n’arrive pas à être satisfait. A travers cette recherche menée sous la direction de Dr. Sidoine Clarisse HEDIBLE, Maître de Conférences des Université du Cames, le candidat Joseph Josué MEHOU a essayé d’apporter des solutions à cette situation pour que l’administration publique, de façon précise, l’administration locale, puisse désormais offrir des services de qualité aux usagers pour que l’objectif de la décentralisation amorcée depuis 2003 au Bénin, soit une réalité pour le bonheur des populations. A travers cette thèse, il relève également la mauvaise foi des leaders politiques que sont les élus, dont l’objectif est de séduire la population et renouveler leur mandat, tandis que l’objectif des usagers est d’avoir des services de qualité à moindre coût en un temps record. Par ailleurs, il a souligné que le travail lui a permis de se rendre à l’évidence que le service le plus sollicité au niveau de l’administration communale, c’est le service de l’Etat civil. « Et nous sommes arrivés à conclure que ce service est un indicateur de la performance de l’administration locale. Si au niveau de l’Etat civil d’une administration locale, les usagers sont satisfaits, nous pouvons dire que cette administration est performante ». Au terme des appréciations et questionnements de chacun des enseignants chargés d’évaluer ce travail, à savoir les Professeurs Titulaires des Universités du Cames Cyriaque AHODEKON, Kokou Mawulikplimi GBEMOU, Amadou Aziagbégbé Essè AMOUZOU, Albert TINGBE-AZALOU, et les Maîtres de Conférences des Universités du Cames, Sidoine HEDIBLE et Mohamed ABDOU, le jury a décerné à l’impétrant la mention très honorable avec félicitations. Joseph Josué MEHOU devient ainsi Docteur en sociologie-Anthropologie dans l’option Sociologie du développement qui est également sa spécialité.

Propos du Professeur Titulaire, Albert TINGBE-AZALOU : « Le candidat a une bonne connaissance du fonctionnement de l’administration et des services publics »

« L’impétrant Joseph Josué MEHOU est un candidat assidu dans son engagement, courageux dévoué, altruiste, humble et prêt à prendre en compte les observations qui lui sont faites. Le sujet développé est d’actualité et de pertinence scientifique, lié à l’épineux problème des dysfonctionnements au cœur de l’administration. L’impétrant s’est basé sur l’analyse des acteurs et a abouti à des résultats très pertinents et probants. Le candidat maîtrise les textes de la décentralisation et a une bonne connaissance du fonctionnement de l’administration et des services publics. La démarche méthodologique est innovante car c’est la première thèse, depuis l’ouverture de la spécialité sociologie du développement, qui traite un sujet portant sur l’administration du développement en prenant en compte les pesanteurs socioculturelles. L’une de ses originalités est qu’elle ouvre la branche sociologie de l’administration et du développement »

Wandji A.