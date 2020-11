Match Bénin-Lesotho: Une quinzaine de joueurs déjà à Cotonou pour le stage de préparation

15 de ces joueurs sont déjà à Cotonou

Le samedi 14 novembre 2020, les Ecureuils du Bénin croiseront les Crocodiles de Lesotho, au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Ce match entre dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN Total Cameroun 2021. L’équipe du Bénin, 2e avec 3 points derrière le Nigéria, a besoin de victoire pour cette manche aller afin de conserver ses chances de qualification à cette grande messe du football continental. A cet effet, elle démarre ce lundi 9 novembre 2020, son stage de préparation suivant le chronogramme établi par le technicien français. Et selon les informations, c’est avec une quinzaine de joueurs que le sélectionneur Michel Dussuyer et son staff vont commencer le travail au centre aéré de la BCEAO. Il s’agit pour la plupart, des joueurs qui évoluent en France. On a entre autre, Mama Séibou, Khaled Adénon, Charbel Gomez, Youssouf Assogba, David Djigla, Yoan Roche, Jodel Dossou, Seidou Baraze, Sessi d’Almeida, Cédric Hountondji, Emmanuel Imorou. Outre ceux-là, sont également dans cette première vague, Rodrigue Kossi du Club africain en Tunisie, Jérôme Bonou Agossa qui évolue avec le Djoliba Athletic Club au Mali et Mickael Poté de Bandırmaspor en Turquie. Quant au reste, notamment ceux qui ont joué en championnat ce dimanche, ils rejoindront le groupe en début de semaine. A préciser que le gardien de but Marcel Dandjinou, seul joueur local du groupe, s’est déjà mis à la disposition du sélectionneur.

Anselme HOUENOUKPO