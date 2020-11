Enseignement supérieur: L’ISMT-St Salomon propose des offres alléchantes aux étudiants

Le DG Rémi Loko au milieu de quelques invités

L’enceinte de l’Institut supérieur de management et de technologie Saint Salomon sis à Godomey a abrité la cérémonie du lancement officiel de la rentrée académique 2020-2021 dudit Institut, ce samedi 7 novembre. Cette cérémonie a réuni les étudiants, enseignants, parents d’étudiants, membres de l’administration et quelques autorités politico-administratives.

Créé en 2014, l’Institut supérieur de management et de technologie Saint Salomon (ISMT- St Salomon) jouit d’une existence légale étant agréé par l’Etat béninois. Il forme les étudiants depuis sa création pour le BTS et la Licence professionnelle dans les filières de sciences économiques et de gestion telles que : Finances, comptabilité, audit, marketing, communication, commerce, gestion des ressources humaines et autres. A en croire le Directeur Général de l’Institut, Comlan Rémi Loko, ce haut lieu du savoir a gravé son nom et sa marque dans l’histoire des résultats excellents obtenus lors des examens nationaux organisés par l’Etat en BTS et en Licence. A titre d’exemple, il a souligné qu’en dehors des résultats de plus de 85% toujours obtenus au BTS d’alors depuis sa création, l’ISMT-St Salomon a obtenu pour la licence professionnelle, 78% pour la première édition en 2018, 85% pour la deuxième édition en 2019, et pour l’édition 2020, l’ISMT-St Salomon s’engage à faire plus de 90% voire 100%. Par ailleurs, cette nouvelle année académique 2020-2021 a vu naître une annexe ISMT-St Salomon dans la commune de Lokossa. Mais l’administration ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. En effet, elle espère implanter ce label dans d’autres villes du Bénin où la demande est très forte. De plus, en réponse aux souhaits des apprenants et leurs parents, l’ISMT-St Salomon a créé, pour compter de cette nouvelle rentrée académique, des formations para-universitaires gratuites au profit des étudiants telles que l’hôtellerie, la restauration, la pâtisserie, le graphisme, le montage vidéo, la formation en entrepreneuriat, de développement de site web, des cours en anglais, des séminaires sur la motivation et le renforcement des capacités, etc. A leur prise de parole à cette occasion, le représentant du Conseil scientifique, Dr. Cyr Ahouansou et le Directeur des études, Mario Quenum ont exprimé leur gratitude à l’endroit des enseignants et des étudiants pour les efforts qu’ils ont faits pour hisser l’ISMT-St Salomon au rang des grands établissements privés d’enseignement supérieur du Bénin. Fiers des exploits réalisés en si peu de temps, ils exhortent les parents à venir inscrire massivement leurs enfants dans cet établissement. A son tour, le représentant du Chef de l’arrondissement de Godomey, a réitéré l’engagement de l’autorité locale à accompagner l’ISMT-St Salomon dans ses différentes actions pour la formation de qualité à l’endroit des étudiants. Au nom des étudiants, Ramane Séro Kora a fait savoir qu’en plus des formations de qualité dont ils bénéficient, l’Institut leur offre également des cadres de loisirs tels que le sport, l’anglais parlé, la gymnastique, la cuisine etc. Procédant au lancement officiel de cette rentrée académique, le représentant de la Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique en la personne du Conseiller Technique chargé aux relations avec les EPES, Karim Youssao Abdou a invité les enseignants et les apprenants à continuer sur cette lancée afin de garantir un avenir meilleur à l’Institut supérieur de management et de technologie Saint Salomon. Il a, pour finir, invité les parents à jouer pleinement leurs rôles dans le cadre de la formation de leurs enfants.

Laurent D. KOSSOUHO