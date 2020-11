Enquête Régionale Intégrée sur l’Emploi et le Secteur Informel: Plus de 800.000 emplois générés par le PAG en 4 ans

Laurent HOUNSA, DG INSAE

En exécution depuis plus de 4 ans déjà le Programme d’Action du Gouvernement (PAG) a permis de créer, précisément entre avril 2016 et juin 2020, un total de huit cent sept mille quatre cent vingt-sept (807 427 emplois), selon l’Institut National de la Statistique Economique (INSAE). Elle tire ses statistiques des données de l’Enquête Régionale Intégrée sur l’Emploi et le Secteur Informel et de la Comptabilité Nationale. Dans le lot, on dénombre deux cent dix mille cinq cent quatre-vingt-quatre (210 584) emplois formels et cinq cent quatre-vingt-seize mille huit cent quarante-quatre (596 844) emplois informels, dont notamment 38, 9% dans l’agriculture et 19,3% dans le commerce. Réagissant à ce propos sur une chaîne internationale, le Directeur Général de l’INSAE, Laurent HOUNSA ne cache pas sa joie face à une telle performance que connaît le Bénin sous le leadership du Président Talon en ce qui concerne la cruciale question de l’emploi. A le croire, ce sont des informations que l’INSAE a pu collecter auprès de certaines structures comme l’ANPE qui s’occupent de gérer des projets, qui tirent des valeurs ajoutées auprès des programmes en cours. « Quand nous avons fait ces recensements, nous avons constaté que sur ces emplois, il y a des emplois informels. Il y a aussi plusieurs domaines dans lesquels, ces emplois ont été créés comme dans l’enseignement avec le recrutement d’une vague d’enseignants aspirants ces dernières années ainsi que dans le domaine des infrastructures, avec les nombreux chantiers de constructions de routes qui s’observent dans presque tout le pays » a –t-il fait constater. Le projet Asphaltage, entre autres, qui se réalise à travers l’aménagement de plusieurs voies urbaines dans de nombreuses communes du Bénin, du nord au sud, a sans doute boosté ce nombre record d’emplois créés en si peu de temps par le gouvernement Talon.

Christian TCHANOU