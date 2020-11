Télévision Numérique Terrestre: Aurélie Zoumarou satisfaite des travaux de la HAAC

La Ministre du Numérique et de la Digitalisation, Aurélie Adam Soulé Zoumarou échangeant avec le président de la Haac, Rémi Prosper Moretti

Le président de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac), Rémi Prosper Moretti et la Ministre du Numérique et de la Digitalisation, Aurélie Adam Soulé Zoumarou, ont échangé sur les actions à mener dans le cadre du lancement prochain de la Télévision numérique terrestre (Tnt) au Bénin. C’était le mardi 3 novembre 2020, au cabinet du président de la Haac. Cette séance élargie aux autres membres de l’institution à savoir la vice-présidente Marie-Cécile Ahoumenou, les conseillers Franck Kpochémè, Bastien Salami et des membres du cabinet de la ministre, fait suite à l’approbation en Conseil des ministres de la note stratégique relative au lancement de la Tnt et des modalités de mise sur le marché des décodeurs numériques et accessoires de réception de la Tnt en République du Bénin. Au terme des échanges, la Ministre du Numérique et de la Digitalisation s’est dit satisfaite des initiatives prises par la Haac dans le cadre de la mise en œuvre de la note stratégique du gouvernement. « Le gouvernement a pris des décisions majeures relativement au projet et il était de bon ton que nous échangions avec cette institution importante dans la mise en œuvre de la note stratégique du gouvernement », a-t-elle confié. Selon les dispositions de la loi qui encadre la mise en œuvre de la télévision numérique terrestre au Bénin, la Haac aura comme principales tâches, l’homologation des équipements de réception notamment les décodeurs et les téléviseurs intégrant les normes choisies par le Bénin ainsi que l’autorisation des acteurs de la chaîne de valeur de la Tnt. Sur ce point, la Ministre Aurélie Adam Soulé Zoumarou a fait savoir que la Haac prend toutes les dispositions pour l’exécution de tout ce qui est de son ressort, conformément aux textes en vigueur. Pour Aurélie Adam Soulé Zoumarou, Ministre du Numérique et de la Digitalisation, les points majeurs de la feuille de route sont relatifs au processus d’homologation des équipements de réception de la Tnt, notamment les décodeurs et les téléviseurs qui intègrent les normes que le Bénin s’est fixées.

Rastel DAN