Préparatifs match Bénin-Lesotho: Le ministre Oswald Homeky parle de l’accès des supporters au stade

Le ministre des sports, Oswald Homeky

L’équipe nationale de football du Bénin accueille son homologue du Lesotho le 14 novembre 2020 prochain. Ce match comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN Total Cameroun 2021 va se jouer au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Et la question qui se pose à l’approche de cette confrontation, vu la situation sanitaire liée au Covid19, réside dans l’accès du public au stade le jour de ce match. Interrogé par la presse, le ministre des sports, Oswald Homeky, a confié qu’une discussion est en cours au niveau de l’organisation sur le sujet. «Pour le match contre le Lesotho à domicile, il est évident que nous devons en même temps que nous souhaitons que les Béninois participent au match avoir conscience de la situation sanitaire. …Nous travaillons avec mon collègue de la santé pour trouver la façon dont nous pouvons organiser l’accès au stade pour un petit nombre de public tout en respectant la distanciation et surtout en imposant le port du masque. C’est une question sur laquelle nous travaillons depuis plusieurs jours», a déclaré le ministre des sports qui semble ne pas être totalement favorable pour un match à huis clos. «Le huis clos est la formule la plus sûr pour éviter toute histoire. Mais, il y a également des formules qui permettent d’avoir un accès restreint pour quelques personnes. Pourvu que dans un espace aussi grand que le stade Charles de Gaulle nous puissions respecter la distanciation et que ce match ne soit pas l’occasion pour les gens de se contaminer en cas de cas positif parmi ceux qui seront au stade», a fait remarquer le patron des sports qui rassure que tout se met en place pour que « l’équipe Béninoise évolue dans de meilleures conditions». Il n’a pas manqué de rappeler que «l’Etat a le devoir d’être responsable et de protéger les citoyens».

Anselme HOUENOUKPO