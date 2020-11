Organisation imminente des états généraux à Abomey-Calavi: Les instructions fermes du maire Ahouandjinou aux élus locaux

Le maire d’Abomey Calavi, Angelo Evariste Ahouandjinou

En prélude aux états généraux des citoyens pour le développement soutenu par le Conseil communal, le Maire de la commune d’Abomey-Calavi, Angelo Evariste Ahouandjinou a tenu une séance de travail avec les élus locaux, le lundi 2 novembre dernier. A cette rencontre, l’autorité communale a fait la synthèse de la gestion communale et les travaux en perspectives pour le développement de la commune. Il a en effet, exposé les grandes thématiques inscrites dans le cadre des états généraux de la commune qui auront lieu très prochainement. Pour ce faire, il a invité les élus locaux à organiser des séances d’échanges avec les populations à la base, notamment la jeunesse, les femmes, les ONG intervenant dans les quartiers. Le Maire a aussi saisi cette occasion pour leur remettre le plan d’exécution des fora de quartiers qui prend effet à partir du 7 novembre. Ledit plan se définit comme suit : Travail en atelier avec les acteurs et leaders d’opinions des quartiers, synthèse des rapports par arrondissement sous la responsabilité du Chef d’Arrondissement, dépôt des rapports par arrondissement aux membres de la commission et synthèse des fora de quartiers. Dans leur prise de parole, les élus locaux ont remercié le Maire pour ses nobles initiatives, puis exprimé leurs attentes pour rester en phase avec les nombreux défis qu’il s’est fixé de concert avec son Conseil communal.

Laurent D. KOSSOUHO