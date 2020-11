Installation de la coordination communale du Front d’Action pour la Continuité: Le CA Basile Allaglo draine les enseignants de Toffo pour la victoire de Patrice Talon en 2021

Vue d’ensemble des participants à cette cérémonie d’installation

C’est désormais chose officielle. Les enseignants de la commune de Toffo sous l’égide du chef de l’arrondissement de Houègbo, Basile Allaglo ont procédé à l’installation de la coordination communale du Front d’Action pour la Continuité (FAC Toffo). C’était ce mercredi 04 novembre 2020 au centre des loisirs de Houègbo en présence des directeurs départementaux de l’enseignement maternel, primaire et du secondaire, tous membres de la coordination départementale du FAC.

Ils étaient très nombreux, ces enseignants de la commune de Toffo à répondre à l’appel du chef de l’arrondissement de Houègbo, Basile Allaglo et celui des responsables départementaux du Front d’Action pour la Continuité (FAC ) pour la mise en place de la coordination communale de Toffo. Pour la coordination départementale, le front d’action pour la continuité est un mouvement politique d’envergure nationale qui se lance comme défi de renforcer les actions des partis politiques de la mouvance pour assurer la victoire du candidat du régime du Nouveau départ à la présidentielle de 2021, avec un taux de participation d’au moins 70 %. Ainsi, en procédant à l’installation de la coordination de Toffo, le mouvement FAC s’inscrit dans la droite ligne de ses ambitions et de son chronogramme, celui d’avoir des partisans dans tout le Bénin afin d’atteindre l’objectif final qui est la réélection sans faille du président Patrice Athanase Guillaume Talon.

Dans son allocution de mise en place de cette coordination à Toffo, le chef d’arrondissement de Houègbo, Basile Allaglo, principal artisan de cette cérémonie a remercié les enseignants des différents ordre pour avoir répondu présent à l’appel et pour avoir accepté jouer le rôle de messager au sein du peuple. Pour lui, « 2021 est là et nous devons nous organiser au mieux afin de gagner dans le confort. On veut gagner avec le peuple et ça doit passer par les mouvements politiques qui sont nombreux aux côté des partis politiques et qui sont également écoutés par les populations à la base », a précisé Basile Allaglo. Le chef d’arrondissement de Houègbo n’a pas manqué devant ce parterre d’enseignants, de curieux et de responsables de mouvements amis et de partis politique, d’évoquer les différentes réformes entreprises par le régime de la rupture avec l’appui de l’Assemblée nationale sur le plan politique.

Il est important de rappeler que le Front d’action pour la continuité (Fac) a été créé le 12 septembre dernier à Sakété sous l’autorité du ministre Salimane Karimou. Ce mouvement s’est fortement engagé à agir de concert avec les partis politiques partageant avec le Fac la même vision de continuité, dans une dynamique de complémentarité pour travailler à l’enracinement à la base du Front d’une part et à l’amélioration du climat socio-politique national d’autre part.

Yannick SOMALON