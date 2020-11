Construction des stades communaux de type omnisports: Séduit dans le Mono et l’Atlantique, Homeky appelle au sérieux dans le Plateau

Le ministre des sports et sa délégation sur un des chantiers du Mono

Le ministre des Sports Oswald Homeky a poursuivi sa visite des chantiers de construction des stades communaux de type omnisports les mardi 03 novembre et mercredi 4 novembre 2020. Et cette fois-ci, l’autorité était sur les sites des départements du Mono, de l’Atlantique et du Plateau. En effet, le ministre et sa délégation ont pu constater l’évolution des travaux des stades de Grand-Popo et Comè dans le Mono, de Ouidah dans l’Atlantique, de Pobè et de Kétou dans le Plateau. A chaque étape, le ministre Oswald Homeky a fait les remarques qu’il faut et a reprécisé l’ambition du gouvernement qui est de doter les communes d’une infrastructure sportive adéquate pour la promotion du sport à la base. Parlant du constat, à Grand-Popo, Comè et Ouidah le ministre a constaté que les travaux sont très avancés. Des pelouses aux tribunes officielles, en passant par les pistes d’athlétisme, les grilles anti-hooligan, les cabines médias, les terrains de basketball et autres disciplines, tout est déjà presqu’en place, montrant que les travaux avancent comme il se doit. Le patron des sports a néanmoins décelé des lenteurs par endroit. Ce qui l’a amené à mettre en garde les entreprises responsables des sites incriminés. «Globalement, il faut quand même dire que les travaux avancent. Aujourd’hui, nous avons passé l’étape la plus difficile. Nous sommes plutôt heureux que les chantiers soient à ce niveau», s’est d’abord réjoui le ministre puisque tout comme les premiers chantiers visités, il est aussi satisfait de ce qu’il a vu à Kétou le mercredi. Par contre, à Pobè, le retard est criard. Et l’autorité laissée sur sa soif ne s’est pas montré du tout tendre. «Il y a des délais qui ont été prescrits avec un chronogramme bien précis. Et du point de vue de ce chronogramme, il y a quelques retards qu’on observe. Et donc, nous sommes également venus pour faire le point avec les entreprises et voir comment nous travaillons ensemble pour pouvoir avancer et surtout tenir dans les délais», a-t-il déclaré exigeant des entreprises, une redynamisation pour l’avancement des travaux. «A Kétou, le chantier est très avancé et on en est heureux. Cela étant, nous avons quand même maintenu la pression sur les entreprises parce qu’il y a encore les travaux de finitions et il faut les faire avec le même sérieux, la même célérité pour pouvoir tenir dans le délai», a insisté le ministre avant de déplorer le retard observé sur le chantier de Pobè. «C’est vrai que nous avons changé le site après avoir commencé sur un premier site qui nous avait été attribué par la commune mais dont le relief est très accidenté. Mais par rapport au planning actualisé que nous avons fait, lorsque le nouveau site a été retenu, il y a retard des entreprises», a informé Oswald Homeky qui n’a pas manqué de souligner la situation des employés nationaux qui ont été aussi sensibilisés sur la nécessité de vite boucler ledit chantier. «Il ne suffit pas d’être recruté et de travailler dans un chantier. Il faut mettre du cœur dans ce qu’on fait et surtout avoir conscience que c’est un projet gouvernemental, un projet national, un projet pour le bien être de tous les Béninois», a-t-il conseillé.

Anselme HOUENOUKPO