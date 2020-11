Soutenance de thèse en sociologie du développement: Marius Léonce Rodrigue Alavo élevé au grade de Docteur avec la mention très honorable

Photo de famille entre Dr ALAVO et les membres du jury

La salle de conférence de l’Ecole Doctorale Pluridisciplinaire «Espaces, Cultures et Développement» de l’Université d’Abomey-Calavi a abrité le jeudi 29 octobre 2020, la soutenance de thèse par visioconférence de Marius Léonce Rodrigue Alavo. A l’issue de la phase de délibération, le Président du Jury a procédé à la proclamation des résultats de la soutenance. Monsieur Marius Léonce Rodrigue ALAVO est élevé au grade de Docteur de l’Université d’Abomey-Calavi en Sociologie et anthropologie, Spécialité : Sociologie du développement, avec la Mention TRES HONORABLE A L’UNANIMITE DU JURY. Avec les observations suivantes : sujet pertinent et d’actualité. Approche méthodologique cohérente. Résultats probants. Effort d’analyse. Très bonne soutenance. Le jury chargé de l’évaluation de cette thèse est composé des Professeurs Titulaires Cyriaque Coovi AHODEKON SESSOU, Albert TINGBE-AZALOU, Kokou Mawulikplimi GBEMOU, et des Maîtres de Conférences Afiwa Pépévi KPAKPO-LODONOU, et Roch Appolinaire HOUNGNIHIN.

« Acteurs et conflits autour du processus du lotissement à Akassato (Commune d’Abomey-Calavi) ». Tel est l’intitulé du sujet qui a fait objet de recherche dans le cadre de la thèse de doctorat de l’impétrant Marius Léonce Rodrigue ALAVO, sous la direction du Professeur Titulaire Albert TINGBE-AZALOU. Dans sa présentation devant le jury, il a fait savoir que le processus de lotissement à Akassato dans la Commune d’Abomey-Calavi a entraîné des divergences entre les différents acteurs qui y sont impliqués. Ces divergences conduisent à des conflits divers compromettant ainsi le développement de la localité. Partant d’une analyse socio-anthropologique, l’impétrant estime que ces conflits seraient un frein au non aboutissement du processus de lotissement, et, par conséquent du développement. Au terme de ses recherches, il s’est rendu compte qu’il existe une configuration des acteurs intervenant dans le lotissement à Akassato. Le candidat met également en évidence les enjeux et objectifs des acteurs intervenant dans le processus de lotissement à Akassato. Il s’agit des enjeux qui sont de nature économique, sociale, politique, environnementale, culturelle et technologique. Il a par ailleurs présenté les acteurs par rapport au règlement des conflits et leur positionnement, en reconnaissant que les décisions de justice sont parfois soumises à des règlements à l’amiable. L’impétrant met l’accent sur l’analyse structurelle qui permet de mieux comprendre les influences et dépendance entre les acteurs. L’analyse du jeu des acteurs a mis en corrélation la correspondance des acteurs et les objectifs poursuivis, de même que les convergences entre les acteurs qui sont d’une importance capitale. En conclusion, le candidat à la thèse de doctorat de l’Uac Marius Léonce Rodrigue ALAVO a affirmé que les variables convoquées expliquent la persistance des conflits de lotissement à Akassato. Au terme de sa présentation, les membres du jury international ont fait leurs diverses observations sur le document présenté par le candidat. A l’issue des délibérations, le jury a élevé Marius Léonce Rodrigue ALAVO au grade de Docteur de l’Université d’Abomey-Calavi en Sociologie et anthropologie, Spécialité : Sociologie du développement, avec la Mention très honorable, avec les observations suivantes : sujet pertinent et d’actualité. Approche méthodologique cohérente. Résultats probants. Effort d’analyse. Très bonne soutenance.

Ils ont dit …

Prof. Albert TINGBE-AZALOU, Directeur de la thèse

« La recherche porte sur un sujet d’intérêt scientifique »

« La recherche porte sur un sujet d’actualité, d’intérêt scientifique. La thèse de Monsieur ALAVO porte sur les acteurs et les conflits autour du processus du lotissement à Akassato. En effet, pour l’impétrant, en dépit de tous les dispositifs institutionnel, législatif et logistique mis en place par l’Etat en vue d’assurer un bon déroulement des opérations de lotissement, il est enregistré une recrudescence de conflits dans ledit processus et principalement dans celui en cours à Akassato. Quant à la problématisation de la thèse, le candidat a opté pour une recherche qualitative et quantitative et part des constats sur la persistance des conflits dans le processus du lotissement à Akassato qui constitue un frein ou un obstacle à l’aboutissement du processus du lotissement. La démarche prospective lui a permis de faire une analyse structurelle et une analyse du jeu des acteurs ».

Prof. Afiwa Pépévi KPAKPO-LODONOU, Membre du jury

« Monsieur ALAVO traite d’un sujet très pertinent et d’actualité »

« La thèse de Monsieur ALAVO met le lecteur au centre des problèmes fonciers dans les pays africains. Il est impossible d’échapper à des escroqueries lorsqu’on entre dans des problèmes fonciers. Les conflits sont récurrents, et le fossé est grand entre les acteurs pour des pays qui aspirent à la paix. Ces problèmes ne se limitent pas au Bénin mais existent également au Togo et dans la sous-région. Monsieur Marius Léonce Rodrigue ALAVO traite d’un sujet très pertinent, d’actualité et d’enjeux multiples. Le candidat dispose de suffisamment d’informations et de connaissances sur les différentes thématiques liées aux processus du lotissement au Bénin qu’il a su présenter dans un style très simple avec une méthodologie très originale ».

Prof. Kokou Mawulikplimi GBEMOU, Membre du jury

« Cette thèse a des mérites »

« Il a abordé un thème d’actualité et un domaine où les problèmes sont récurrents non seulement au Bénin mais également au Togo et dans la sous-région. Cette thèse préparée par Monsieur Marius Léonce Rodrigue ALAVO a des mérites dans la mesure où il est parti des constats pour formuler une question de recherche désagrégée en hypothèses et objectifs. On constate un effort d’adéquation entre les hypothèses qui mettent en lumière les variables dépendantes et les variables indépendantes. Il a également trouvé les verbes appropriés pour définir les objectifs. Le candidat a également convoqué une bibliographie appréciable. Le style rédactionnel est agréable ce qui a facilité la lecture du document. Au niveau de l’exposé oral, on comprend que le candidat maitrise la langue de travail et insiste sur des détails pour mieux se faire comprendre. On se trouve devant une thèse de bonne facture ».

Prof. Roch Appolinaire HOUNGNIHIN, Membre du jury

« Le document est très informatif »

« Le résumé présente de façon claire la problématique ainsi que le problème sociologique, la méthodologie, les méthodes d’échantillonnage. L’introduction ainsi que la conclusion semblent courtes. Un nombre de 7 pages conviendrait mieux. On note une bonne présentation de l’objet de la recherche et l’état de la question est convenablement structuré. La question principale et les questions subsidiaires sont bien présentées. Il en est de même des hypothèses. Les objectifs sont en cohérence avec les questions de recherche. Mais en déclinant l’objectif général, on se rend compte que le candidat est allé au-delà des acteurs. Un travail important de structuration a été fait au niveau de la clarification des concepts. Le document est très informatif, car l’analyse est bien documentée au moyen de verbatims et autres illustrations ».

Laurent D. KOSSOUHO