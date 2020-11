Bénin Révélation Stars: Christian Aoutchémè lauréat de la 5è édition

Les quatre finalistes

La cinquième édition de « Bénin Révélation Stars » a connu son épilogue ce samedi 31 octobre à l’Espace culturel Mayton Promo sis à Abomey-Calavi. Il s’agit d’une initiative du promoteur culturel Tony Yambodè, soutenue par le Fonds des arts et de la culture (Fac). Le jury chargé d’évaluer les prestations des candidats à la demi-finale et à la finale était composé d’Habib Dakpogan, Assy Kiwah et Méchac Adjaho. Pour le compte de la demi-finale, c’est le candidat Christian Aoutchémè qui a ouvert le bal avec le titre ‘’Service’’ de Fally Ipupa. Il est suivi de Djidjoho Ahlonsou dans le tube ‘’Minnou’’ de Eustache Ahannonmè, Valentin Montcho avec la chanson ’’Killy you tonight’’ du Groupe Afafa, Sènan Winner qui a exécuté le titre ‘’Maintenant Seigneur’’ de Déna Mwana et Jérôme Adjaho qui a repris la chanson ‘’Monouho’’ de Bailly Spinto. Après la demi-finale, Sènan Winner sort de la compétition et la finale s’est jouée entre Christian Aoutchémè, Narcisse Montcho, Djidjoho Ahlonsou et Jérémie Adjaho. L’artiste musicien Pidi Symph, Aline D et bien d’autres ont reçu, au cours de cette soirée, leur lot d’hommage. Après une prestation de Assiky Band d’Auguste Aïdasso, les quatre candidats retenus ont disputé la finale avec les chansons ‘’Wadougbè’’ de Pidi Symph et ‘’Sénini’’ de Rico’s Campos. A l’issue de la délibération, le jury a déclaré Christian Aoutchémè, grand gagnant de la 5è édition de « Bénin Révélation Stars ». Jérémie Adjaho vient en deuxième position, Djidjoho Ahlonsou s’offre la troisième place, et Narcisse Montcho occupe la quatrième place. Plusieurs artistes, acteurs culturels et autorités en charge de la culture étaient présents à cette célébration. Il s’agit du Directeur de cabinet du ministre de la culture, Eric Totah, du Directeur du Fonds des arts et de la culture, Gilbert Déou Malè, de l’Assistant du Ministre de la culture, Blaise Tchétchao, du Président du Cnoa, Pascal Wanou, de l’Administrateur au Fonds des arts et de la culture, Gaston Eguédji, de Souleymane Salaou, Hounti Kiki et du président de la Cobed, Koffi Adolphe Alladé, entre autres.

Laurent D. KOSSOUHO