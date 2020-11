PAG/Construction de stades communaux: Le Ministre Oswald Homeky constate l’avancement des chantiers du Couffo

Le ministre des sports, Oswald Homeky, visitant un des stades

Prendre connaissance de l’évolution des chantiers des stades en construction dans les communes du Couffo. C’est l’objectif qu’a poursuivi le ministre des sports Oswald Homeky qui a fait une descente sur les sites desdites infrastructures sportives. C’était le vendredi 30 Octobre 2020. «J’ai initié cette tournée pour effectivement faire le constat, à nouveau, de l’évolution des chantiers. Vous vous souvenez que, au regard des difficultés qu’on remarquait notamment la lenteur des entreprises, nous avions mis en place un chronogramme assez rigoureux et que j’avais déjà entrepris des tournées sur les stades. Et donc, à quelques mois de l’échéance fixée, j’ai décidé encore de venir faire le point pour voir de façon réelle ce qui se passe sur le terrain», a fait comprendre le ministre. Au terme de cette visite d’inspection, le ministre des sports s’est dit ému de son constat sur l’état d’avancement de ces travaux. Contrairement au point fait il y a quelques semaines, l’autorité pense qu’il y a une avancée très considérable à tous les niveaux. «Les chantiers ont vraiment évolué malgré les mesures de restriction prises afin de faire face à la pandémie du coronavirus», a souligné le patron des sports que la tournée a conduit tour à tour sur les stades d’Aplahoué, de Djakotomey et celui de Dogbo. Et sur place, l’autorité et sa délégation ont pu se rendre compte que les tribunes sont presque finies, les pelouses sont prêtes à être utilisées, les pistes d’athlétisme terminées, la grille anti-hooligan et même la cabine média sont déjà prêtes. Des constats qui donnent satisfaction au ministre qui a souhaité que les travaux se poursuivent avec la même force et vigueur pour que les objectifs du début soient atteints. Il faut dire que les travaux de construction de ces stades de type moderne, dans 22 communes du Bénin pour ce qui est de la première phase du projet, ont démarré le 2 juillet 2018 et doivent être livrés selon le contrat, la fin du mois de novembre 2020.

Anselme HOUENOUKPO