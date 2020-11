AG ordinaire de la SoBeSa: Sociologues et Anthropologues célèbrent le Prof. Honorat Aguessy

Photo de famille au terme de la cérémonie d’ouverture

Les membres de la Société béninoise de sociologie et d’anthropologie (SoBeSa) étaient en Assemblée générale ordinaire le samedi 31 octobre 2020 à l’amphithéâtre Houdégbé de l’Université d’Abomey-Calavi. Placée sous le parrainage du Professeur Honorat Aguessy, père fondateur du département de Sociologie-Anthropologie, cette activité solennelle a permis le renouvellement des organes dirigeants de la SoBeSa.

Démarrée dès 1980 par les étudiants en Sociologie de la première promotion, la Société béninoise de sociologie et d’anthropologie (SoBeSa) a été créée le samedi 8 avril 2017. Après trois années d’activités au service du développement du Bénin, ses membres ont tenu une Assemblée générale ordinaire le week-end écoulé. A cette occasion, le Président de la SoBeSa, le Professeur Joseph Odounlami a rappelé que pendant longtemps, les sociologues et anthropologues ont été absents de la scène publique. C’est pour palier cet état de chose, ainsi que les nombreux problèmes qui minent ces deux disciplines que la SoBeSa a été mise en place. A le croire, cette Assemblée générale ordinaire permettra aux sociologues et anthropologues d’être plus présents sur les scènes scientifiques et publiques pour donner leurs points de vue sur les faits sociaux. « Je voudrais vivement souhaiter que les activités de cette Société contribuent à l’épanouissement véritable des sociologues et anthropologues pour le développement de la cité », a indiqué le Professeur Joseph Odounlami. Dans son allocution prononcée à cette occasion, le Recteur de l’Université d’Abomey-Calavi, le Professeur Maxime da Cruz s’est réjoui de ce que presque toutes les générations de sociologues et d’anthropologues béninois sont réunies à l’occasion de cette rencontre générationnelle si riche d’histoire et de perspectives. Il n’a pas manqué de saluer la poigne et la rigueur du parrain de cet événement, le Professeur Honorat Aguessy. « Toute sa vie, il s’est illustré par certaines qualités : la compétence, la rigueur, la discipline, l’intégrité et l’amour du travail bien fait », a-t-il martelé. Poursuivant son allocution, le Recteur da Cruz a souligné qu’aujourd’hui, le monde ne tourne plus rond, le contexte a changé et on est au pied du mur. Pour lui, dans un tel contexte, les sciences sociales en général et les sciences sociologique et anthropologique en particulier, demeurent un pôle majeur de développement pour les Nations en croissance. A cet effet, il a invité les membres de la SoBeSa à se réapproprier l’histoire du Bénin, en mettant en valeur la contribution de leur science. « Je vous exhorte à jouer votre partition, notamment en ce moment où notre continent et notre pays traversent une crise affectant tous les paliers à savoir : économique, politique, social, environnemental, culturel, etc », a laissé entendre le Recteur. Au cours des travaux, les participants ont procédé à l’élection des organes dirigeants de la SoBeSa. Ainsi, le Professeur Roch Houngnihin est élu Président de la Société béninoise de sociologie et d’anthropologie (SoBeSa) pour le compte de la nouvelle mandature.

COMMUNIQUE FINAL

L’amphithéâtre Houdégbé (campus d’Abomey-Calavi) a servi de cadre à l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) de la Société Béninoise de Sociologie et d’Anthropologie (SoBeSA). Tenue le samedi 31 octobre 2020, cette rencontre a regroupé soixante-dix participants environ, sociologues et anthropologues de différentes générations (de 1979 à ce jour). Elle a bénéficié de la présence de spécialistes des sciences connexes et d’invités spéciaux. Au terme de trois années d’exercice (avril 2017 à octobre 2020), il s’agit, en termes d’objectifs, (i) de valider les rapports moral, d’activités et financier de l’association, (ii) de valider les textes fondamentaux (statuts et règlement intérieur) et (iii) de procéder aux renouvellement des organes dirigeants de la SoBeSA.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par deux allocutions : le mot de bienvenue du Président du Bureau Directeur de la SOBeSA (M. Amédée Joseph ODUNLAMI) et le discours d’ouverture prononcé par le Recteur de l’Université d’Abomey-Calavi (M. Maxime da CRUZ).

Les participants ont ensuite procédé à l’adoption de l’agenda. La prise d’une photo de famille a constitué la dernière étape phase de la cérémonie d’ouverture.

A la reprise des travaux, les rapports moral, d’activités et financier ont été successivement présentés par M. Amédée Joseph ODUNLAMI (Président), M. Roch A. HOUNGNIHIN (Secrétaire Général) et Mme Mamatou MÈBA BIO (Trésorière générale). Les activités exécutées couvrent deux axes majeurs à savoir : axe 1 (adhésion, vie et gouvernance) et axe 2 (chantiers scientifiques / animation et production scientifiques). Au titre de l’axe 1, les principales activités réalisées sont : l’élaboration de la base de données des 250 membres fondateurs de la SoBeSA, l’obtention du récépissé de déclaration d’association, l’ouverture d’un compte bancaire, le développement d’un site web, l’inscription de la SoBeSA au Journal officiel de la République du Bénin, l’organisation de l’Assemblée générale extraordinaire, la confection, par voie de concours, d’un logo pour la SoBeSA.

Au titre de l’axe 2, les principales activités réalisées sont relatives à l’organisation d’un panel de discussion sur « le métier de sociologue » au Bénin et la co-organisation des mélanges au profit du Prof Honorat Aguessy.

Toutes ces activités ont été réalisées dans un contexte de manque de ressources et de faible mobilisation des membres de la SoBeSA dont très peu se sont acquittés de leurs cotisations annuelles.

Les participants ont ensuite procédé à l’amendement, à la validation et à l’adoption des textes fondamentaux (les statuts et le règlement intérieur) qui ont été présenté par M. Pascal DAKPO (Secrétaire à la formation et à la recherche scientifique). Au terme des délibérations, les corrections essentielles majeures à prendre en compte sont :

la création d’une base sociale pour l’Association,

l’intégration d’un organe à titre de Conseil scientifique,

la relecture du préambule (préciser l’assertion relative à une société savante),

la suppression du Secrétariat exécutif en tant qu’organe d’administration,

la transformation du Bureau Directeur en un Bureau Exécutif National.

Les commentaires des participants ont porté sur la nécessité de développer des stratégies de mobilisation de ressources (pour assurer l’autonomie de fonctionnement), d’élaborer un plan stratégique, de développer des initiatives récréatives (les journées portes-ouvertes, les activités à résonance culturelle, etc.).

Cette étape a consacré la démission du Bureau Directeur sortant et la mise en place d’un présidium de trois membres chargé de conduire les élections en vue de la mise en place de nouveaux organes dirigeants pour la SoBeSA. Ce présidium est composé comme suit :

Président : M. Placide CLÉDJO,

Secrétaire : M. Amidou ZACHARI,

Rapporteur : Mme Léchidia de SOUZA.

Le président a d’abord procédé au contrôle de la liste des votants (45) et à la lecture des postes à pourvoir (9) ainsi que des candidatures en lice. Au terme des suffrages exprimés au scrutin uninominal, il ressort :

Au titre du Bureau Exécutif National :

1) Président : Roch A. HOUNGNIHIN (Université d’Abomey-Calavi) : 43/45

2) Vice-président : Abdoulaye MONRA BÉNON (Université d’Abomey-Calavi) : 35/45

3) Secrétaire général : Michel Victor DANGNON (société civile) : 37/41

4) Trésorier général : Justine HOUZANME (société civile) : 37/42

5) Secrétaire à la formation et à la recherche scientifique : Pascal DAKPO (Université d’Abomey-Calavi) : 43/43

6) Secrétaire à l’organisation : Karl Martial A. NASSI (Université d’Agriculture de Kétou) : 38/41

7) Secrétaire à la communication : Gérard AGOGNON (Université d’Abomey-Calavi) : 34/43.

Au titre du Contrôle Interne :

1) Eric Azando (Université de Parakou) : 33/41

2) Alexis Zannou (Doctorant / Université d’Abomey-Calavi) : 33/41

Enfin, la cérémonie de clôture des travaux a été marquée par les mots du Président élu (Roch A. HOUNGNIHIN) qui a remercié les membres du présidium et les participants pour leurs engagements et a esquissé les défis majeurs à relever, notamment le renforcement de la base sociale de la SoBeSA, la consolidation de la place de la sociologie et de l’anthropologie dans la société béninoise, l’appui à la formation académique dans les Universités sont formés des sociologues et anthropologues, la mobilisation des ressources en faveur de la recherche et de la formation et la nécessité d’un enseignement des sciences sociales basées davantage sur les réalités africaines.

Fait à Abomey-Calavi, le samedi 31 octobre 2020

L’Assemblée Générale

Laurent D. KOSSOUHO