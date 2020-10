Soutenance de thèse en sociologie du développement: Le journaliste Gérard Agognon décroche son doctorat avec la mention « Très Honorable à l’unanimité du jury et félicitations »

Photo de famille entre Dr Agognon et les membres du jury

Journaliste et Directeur général du quotidien L’Evénement Précis, Gérard Wandji Agognon a soutenu sa thèse de doctorat en Sociologie-Anthropologie, le mardi 27 octobre 2020, par visioconférence. C’était au campus numérique francophone de Cotonou sis à l’Université d’Abomey-Calavi. Au terme de la soutenance, le jury international a trouvé son sujet pertinent et d’actualité, la démarche méthodologie appropriée, les résultats probants et susceptible de publication. Estimant que l’impétrant a fait une très bonne soutenance, le jury l’a déclaré digne du grade de Docteur de l’Université d’Abomey-Calavi en Sociologie du développement avec la mention très honorable à l’unanimité du jury et félicitations, puis autorise la publication de sa thèse. Le Député Assan Séibou, le président de l’Afria, Dr Eric Adja, l’ancien Député Guy Mitokpè, l’ancien Ministre Amos Elègbè, l’ancien Préfet Epiphane Quenum, l’ancien président de l’odem, François Awoudo, le secrétaire général du Cnpa-Bénin, Fortuné Assogba, les patrons de presse, Brice Ogoubiyi, Maximilien Tchibozo, Achille Ahossinou, Gabin Euloge Assogba, et plusieurs autres journalistes de divers organes de presses, ainsi que les parents et amis sont entre autres personnalités venues soutenir l’impétrant Gérard AGOGNON qui entre désormais dans le cercle très fermé des docteurs de l’Université d’Abomey-Calavi. Docteur AGOGNON Gérard a travaillé sous la direction du professeur Mohamed Abdou, maitre de conférences des Universités du Cames et sous le parrainage scientifique du professeur titulaire Albert TINGBE AZALOU.

Menés sous la direction de Dr. Mohamed Abdou, Maître de Conférences des Universités du CAMES, les travaux de recherche de cette thèse défendue par Gérard Wandji Agognon, ont porté sur le sujet : « L’Emprise du journalisme sur les politiques publiques au Bénin : Fonctions sociologiques de la revue de presse en « fᴐn » dans la ville de Cotonou ». Justifiant le choix de ce sujet, l’impétrant a fait savoir que l’avènement de la revue de presse a ouvert dans le processus démocratique béninois, une nouvelle ère en matière de communication qui mérite un examen scientifique pour en définir des catégories analytiques précises. « En effet, la revue de presse apparaît comme un véritable espace de communication. Elle fait l’objet d’une attention particulière de la part des acteurs sociaux et politiques tout en recevant dans les grandes villes du Bénin, dont Cotonou, le centre névralgique des organes de presse en général et celle de la revue de presse en particulier, un écho considérable. Ces revues de presse, jadis uniquement faites en français, se réalisent en langues nationales, dominées par le fᴐn et impliquent les médias audiovisuels avec les productions de la presse écrite comme appui », a-t-il expliqué. Il a indiqué par ailleurs qu’on peut retenir qu’une dizaine d’organes de presse audiovisuelle s’adonne à cette pratique de production et de partage d’informations. « Dans les grandes villes du Bénin, un nombre important de la population accorde une place de choix à l’écoute de la revue de presse radiophonique. Elle constitue donc un moyen permettant aux acteurs sociaux de mieux s’informer et de faire des choix décisifs. Comme il est d’ailleurs constaté, ces informations sont dans une large mesure, essentiellement orientées vers le politique, le social, le culturel et l’économique, sans oublier les faits divers, avec point de convergence les politiques publiques de gestion de la cité », a fait remarquer le candidat à la thèse de doctorat de l’Uac. Ainsi, en décidant d’aborder ce sujet, Gérard Wandji Agognon avait pour objectif général d’analyser l’emprise journalistique de cette revue de presse, notamment en langue nationale fᴐn à partir de la mise en œuvre des actions publiques dans la ville de Cotonou au Bénin. Il a donc cherché à savoir comment la décision publique est prise en fonction des médias. En d’autres termes, quelles modalités, pour quelles raisons, dans quelle mesure et avec quelles conséquences des acteurs politiques et administratifs intègrent-ils la médiatisation des politiques publiques en misant sur la revue de presse en langue nationale, surtout le fᴐngbé. En termes d’objectifs spécifiques, il a cherché à cerner les éléments factuels de production de l’information journalistique servant à la revue de presse en fᴐn, apprécier les stratégies communicationnelles de la revue de presse en fᴐn à l’aune du contexte de production de l’information journalistique dans la ville de Cotonou, et enfin, appréhender les étapes du processus médiatique de légitimation populaire des actions publiques par la revue de presse en fᴐn dans la ville de Cotonou.

Le professeur Tingbé azalou a consacré le nouveau docteur Gérard Agognon ainsi que son directeur de thèse, professeur Mohamed Abdou

A cet effet, il a mené ses investigations auprès de plusieurs professionnels des médias et institutions du monde des médias telles que la Haac, l’upmb, l’Odem, le Cnpa etc. Il ressort de l’ensemble des résultats qu’il a obtenus que la revue de presse en fᴐn, en tant que moyen de communication verbale, constitue dans la ville de Cotonou, un terrain de confrontations entre acteurs politico-administratifs en quête de visibilité et de positionnement sur l’échiquier politique national. Il apparaît également que la revue de presse en fᴐn participe du champ de négociation d’un espace de légitimité et de partage de pouvoir dans la formulation et l’exécution des politiques publiques. Un des résultats majeurs est qu’elle apparaît de ce fait, comme un enjeu politique incontournable, dont le contrôle a pour effet de façonner l’image de l’acteur politico-administratif sur l’échiquier politique national. En effet, les résultats de l’analyse montrent que la revue de presse en fᴐn au Bénin, se présente en fin de compte, comme un espace de marchandisation, une sorte de terrain délocalisé où se déroule un jeu politique théâtralisé dans l’arène symbolique du sensationnel, de la manipulation politique et du détournement de l’information, aux fins de détourner le regard des citoyens de la façon dont les politiques gèrent la chose publique. Au terme de sa présentation, les membres du jury international chargé d’examiner le travail à savoir les Professeurs Titulaires Cyriaque C. AHODEKON, Albert TINGBE-AZALOU, Kokou Mawulikplimi GBEMOU, Kokou Folly Lolowou Aimé HETCHELI, Pascal Codjo DAKPO et ABDOU Mohamed, Maître de Conférences des Universités du Cames, ont pris la parole pour notifier à l’impétrant, leurs observations pour parfaire la qualité du document, puis lui ont posé leurs diverses questions de compréhension auxquelles il a apporté des clarifications. A l’issue des délibérations, le jury international l’a déclaré digne du grade de Docteur de l’Université d’Abomey-Calavi, option : Sociologie-Anthropologie, Spécialité : Sociologie du développement avec la mention très honorable à l’unanimité du jury et félicitations avec les observations suivantes : sujet pertinente et d’actualité, démarche méthodologique appropriée, résultats probants et susceptible de publication, très bonne soutenance.

Gérard Agognon, Docteur de l’Université d’Abomey-Calavi

Qui est Gérard W. Agognon ?

Né vers 1979 à Oké-Owo dans la commune de Savè, Gérard Wandji Agognon a intégré le l’Université au cours de l’année 1999-2000 avec son Baccalauréat A2. Passionné des sciences humaines et sociales, il s’est inscrit au Département de Sociologie-Anthropologie de l’UAC où il a obtenu ses diplômes de Licence et Maîtrise ès Lettre dans la spécialité Sociologie-Anthropologie. Après cette formation, il s’engage dans la vie professionnelle avant de s’inscrire en 2010 au Centre africain de formation et de perfectionnement des journalistes (Cafjp) où il a décroché son Master international en Management des Médias. Il s’est par la suite inscrit en 2016-2017 à l’Ecole doctorale pluridisciplinaire « Espace, culture et développement » de l’Uac dans la filière Sociologie du développement. Sur le plan scientifique, l’impétrant a produit quatre articles dans des revues scientifiques et trois ouvrages. Il a également pris part à de nombreux colloques scientifiques nationaux et internationaux sr divers thèmes. Monsieur Gérard Wandji Agognon est Journaliste-consultant médias, Promoteur et Directeur Général du quotidien L’Evénement Précis depuis le 17 juillet 2006. Secrétaire général du Conseil national du patronat de la presse et de l’audiovisuel, du 17 juillet 2010 à 17 aout 2016, Chef de la cellule de communication du ministère des affaires étrangères, de l’intégration africaine, de la francophonie et des béninoise de l’extérieur, du 23 avril 2012 au 22 octobre 2015, Attaché de presse du ministre des affaires étrangères, de l’intégration africaine, de la francophonie et des béninoise de l’extérieur, du 2 janvier 2009 au 23 avril 2012, il a aussi été journaliste, chroniqueur parlementaire, secrétaire du réseau des journalistes accrédités au parlement d’avril 2000 à juin 2010. Dans l’exercice de sa profession, il a pris part à un stage pratique en France à la Direction de la communication du Quai d’Orsay en 2012, et un séminaire international pour les officiels de presse d’Afrique francophone en Chine. Il a aussi assuré la couverture de plusieurs grands événements nationaux et internationaux tels que la Conférence de la Cedeao tenue à Yamoussokro en 2014 et le Sommet des Chefs d’Etats d’Afrique centrale et occidentale à Yaoundé en 2013.

Ils ont dit …

Dr. Mohamed Abdou, Directeur de thèse

« Le jury a reconnu la valeur de cette thèse »

« L’impétrant a abordé une thématique nouvelle. Il a très bien travaillé et tout le jury international a reconnu la valeur de cette thèse de doctorat. Ce fut un plaisir pour moi de conduire cette thèse de bout en out avec mon impétrant qui est une personne affable. C’est quelqu’un de très serviable et qui est toujours au service des autres et ça m’a permis de le soutenir jusqu’au bout ».

Prof. Kokou Folly Lolowou Aimé HETCHELI, membre du jury

« Monsieur Agognon a reconnu une batterie de concepts, … »

« L’impétrant a utilement proposé une sociohistoire de la presse. Ce qui a permis de mesurer le rôle des l’espace béninois, en tant qu’agent puissant de socialisation politique. Un autre point intéressant issu des travaux du candidat est le fait que cette revue de presse est un moyen de légitimation sociale des politiques publiques. Il met en exergue le problème relatif à l’influence du journalisme sur les politiques publiques au Bénin précisément à Cotonou, au vu de la fonction sociopolitique de la revue de presse en langue locale fon. Monsieur Agognon a reconnu une batterie de concepts, de théories et de modèles d’analyses adéquats qui permettent de rendre compte des différents aspects de la variable dépendance ».

Prof Codjo Pascal DAKPO, membre du jury

« Les objectifs et les hypothèses sont bien arrimés »

« La problématique de la thèse est pertinente. La thèse permet de présenter et d’aider le lecteur à comprendre et cerner la réalité sociale qu’est la revue de presse en fon au Bénin. Au plan méthodologique, les objectifs et les hypothèses sont bien arrimés. La thèse permet une facilité de compréhension et fournit au lecteur un ensemble d’éléments de connaissances qui se cristallisent autour de ce phénomène social total. Il en déduit qu’un important travail de terrain a été conduit par le candidat au regard des données et des illustrations proposées à la suite d’une méthodologie adéquate et convaincante ».

Prof. Kokou Mawulikplimi GBEMOU, membre du jury

« Cette thèse est une contribution à l’analyse des facteurs déterminants du choix porté sur la revue de presse en fᴐn »

« La thèse de Monsieur Agognon effectue une analyse critique des fonctions sociales et politiques de la revue de presse en lange fon dans la société béninoise. Elle est une contribution à l’analyse des facteurs déterminants du choix porté sur la revue de presse en langue locale fon par les acteurs politico-administratifs de la ville de Cotonou au Bénin. Cette recherche est une véritable exégèse des fonctions sociales réelles que joue la revue de presse en langue fon au sein de la société béninoise ».

Prof. Albert TINGBE-AZALOU, membre du jury

« La thèse donne d’importantes informations sur l’emprise de la revue de presse en fᴐn »

« La thèse du candidat présent beaucoup de qualités et revêt entre autres une dimension sociolinguistique. Sur le fond, elle donne d’importantes informations sur l’emprise de la revue de presse en langue locale fon sur les acteurs politico-administratifs et civils de la ville de Cotonou. Les conclusions de la thèse ne sont que des outils d’aide à la décision ».

Laurent D. KOSSOUHO