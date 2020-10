Paiement des factures du CAMES par les candidats à l’Agrégation: L’Intersyndicale des UNB dénonce une fuite de responsabilité de l’Etat béninois

Par une correspondance en date du 23 octobre 2020, le Secrétaire général, Grand Chancelier de l’OIPA/CAMES, Président de la Commission d’Ethique et de Déontologie informe le Recteur de l’Université d’Abomey-Calavi et celui de l’Université de Parakou qu’à 10 jours de la tenue de la 20è session du concours d’Agrégation, leurs universités doivent respectivement 15 400 000 FCFA et 8 400 000 FCFA. Par ailleurs, il porte à leur attention, que leurs universités restent redevables respectivement d’une facture de 47 200 000 FCFA et 20 000 000 FCFA, relatives aux frais de traitement des dossiers CCI. Mais les Recteurs obligent à leur tour, les enseignants candidats à ce concours à payer 1 400 000 FCFA. Un état de chose que l’Intersyndicale des enseignants des universités du Bénin dénonce et invite les candidats à la sérénité. En effet, pour les enseignants réunis au sein de l’Intersyndicale, il revient à l’Etat béninois de payer ses redevances vis-à-vis du CAMES. Ils voient ainsi à travers la décision des Recteurs, une fuite de responsabilité.

