Assemblée nationale: Le 3ème rapport d’activités de Vlavonou plébiscité

Les députés lors du vote

La 8ème législature de l’Assemblée nationale écrit avec élégance les belles pages de son histoire. A l’unanimité des députés, le 3ème rapport d’activités du Président Louis Gbèhounou Vlavonou a été adopté ce mardi 27 octobre 2020 au palais des gouverneurs. L’exercice de présentation de rapport d’activités est une prescription de l’article 21 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale.

Le Président de la 8ème législature de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou s’est conformé ce mardi 27 octobre 2020 aux dispositions de l’article 21 du règlement intérieur de la deuxième institution du Bénin en présentant à ses collègues députés, son rapport d’activités allant du 1er Avril au 30 Septembre 2020. Cet exercice auquel le Président se soumet pour la troisième fois depuis le début de cette mandature, s’est déroulé tout comme les fois précédentes, dans une bonne ambiance. C’était l’occasion pour le Président de faire le point des activités menées par l’institution pendant la période sus mentionnée au plan interne et au plan externe.

Ce rapport fait aussi bien le point de la participation des députés aux séances plénières que du travail législatif abattu. Au plan législatif, un total de 65 dossiers sont affectés aux commissions et 33 sont traités, soit un taux de traitement de 50,77% qui est en hausse par rapport à la période précédente qui était de 47,62%. Le même rapport indique qu’il y a eu 18 séances plénières au cours desquelles le Parlement a examiné 17 lois ordinaires, 01 deuxième lecture, 05 lois portant autorisation de ratification ou d’adhésion, 01 résolution sans oublier le traitement de 15 décrets du gouvernement sur les accords de ratification. Il s’agit là d’un rendement très admiratif et apprécié de l’ensemble des députés surtout qu’il est obtenu dans une période sensible caractérisée par la pandémie du coronavirus.

La période du 1er Avril au 30 Septembre 2020 est également caractérisée par l’adoption par les députés de la résolution n°2020-01 du 11 juillet 2020 portant révision du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Cette adoption s’est visiblement accompagné des innovations et des réformes au sein de l’institution parlementaire. C’est à elle qu’on doit la mise en place d’une Direction des Services de l’information et de la communication et d’une Cellule d’audit interne rattaché directement au président.

Le contrôle de l’action gouvernementale, l’autre pan de la mission parlementaire a enregistré 11 questions orales posées au Gouvernement et 02 questions écrites.

Par ailleurs, l’Assemblée nationale a examiné et adopté au cours de la même période le rapport d’activités du président de l’Assemblée nationale sur la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020; a pris part au Débat d’orientation budgétaire (DOB); a désigné au titre de la représentation nationale au sein de la Haute Cour de Justice (HCJ) le député Eustache Akpovi; a désigné ses représentants au sein de l’Autorité de Protection des données à caractère personnel (APDP) ; a désigné ses représentants au sein du Conseil d’orientation et de supervision (COS), des Commissions communales d’actualisation (CCA) de la Liste électorale permanente informatisée (LEPI); a désigné deux personnes qualifiées spécialistes des applications informatiques pour le compte de L’APDP; a examiné et l’adopté son budget pour l’exercice 2021. A tout ceci s’ajoutent la tournée d’une délégation parlementaire conduite par le Président de l’Assemblée nationale dans le département de l’Alibori dans le cadre de l’assistance aux victimes des inondations.

Au cours du débat qui a suivi la présentation du Président, les députés outre les félicitations et appréciations ont exprimé certaines préoccupations. Elles sont relatives à la connexion haut débit, la visio-conférence, le contrôle de l’action gouvernementale, le contrat du deuxième chauffeur des membres de la conférence des Présidents et les ressources hors budget. Toutes ces préoccupations ont bénéficié des réponses convaincantes aussi bien de la part du Président Louis Gbèhounou Vlavonou que des deux questeurs de l’Assemblée nationale, Boniface Yèhouétomè et André Okounlola.

Ainsi pour la troisième fois, les députés de la 8ème législature ont adopté à l’unanimité le rapport d’activités de leur Président.

Fidèle KENOU