Performance des Ecureuils de l’étranger: Mauvais week-end pour les clubs des internationaux béninois

Les Ecureuils de l’étranger n’ont pas connu une fin de semaine heureuse avec leur club. Un point des différents résultats obtenus en championnat ce week-end expose que, présent pour certains et absent pour d’autres, ils n’ont pas pesé sur le terrain pour éviter le pire à leur différentes formations. Celles-ci ont été défaites dans leur ensemble. De Dijon en Ligue 1 à SC Schiltigheim en National 2 en passant par Niort, Valenciennes FC, Clermont Foot et RAF –Rodez en Ligue 2 sans oublier SC Toulon en National 2, seul celui qui évolue avec Valenciennes a eu un peu de sourire. Voici ce que donne ce tour qui nous a amené sur les traces de Steve Mounié, Mama Seibou, Cédric Hountondji, Jodel Dossou, de Yohan Roche sans oublier Saturnin Allagbé.

Ligue 1 française/Allagbe cherche ses marques

La 8e journée de la Ligue 1 française a opposé Dijon, le club de l’international béninois Saturnin Allagbé, aux champions de France en titre, PSG. Et comme on pouvait s’y attendre, les Dijonnais ont été dominés largement. Encore présent dans les buts de Dijon, une nouvelle fois, le gardien de but des Ecureuils a, durant les 90 minutes, encaissé 4 buts. D’abord Moise Kean (3e et 23e minutes) a lancé la mauvaise soirée de l’international béninois. Puisque vers la fin du match, il va encaisser deux autres buts. Cette fois, c’est Kylian Mbappé (82e et 88e minutes) qui a été le bourreau du gardien béninois. Défait donc 4-0 au Parc des Princes, Dijon reste bon dernier (20ème) avec 2 petits points au compteur.

De son côté, Steeve Mounié, titulaire dans l’attaque de Brest est resté muet lors de la réception de Strasbourg. Et ce sont les visiteurs strasbourgeois qui grâce aux réalisations de Diallo (27eme), Lala (40eme, pen) et Ajorque (67eme) qui ont décroché la victoire (3-0). Un succès qui les fait quitter leur place de barragiste. Strasbourg est 18e avec 6 points tandis que Brest de l’international béninois est 14e avec 9 points.

Ligue 2 française

C’est également la 8e journée en Ligue 2 française. Et à ce niveau, Clermont Foot des internationaux béninois Cédric Hountondji et Jodel Dossou s’est fait battre par Ajaccio sur le score de 2buts à 0. Ceci, malgré les présences effectives des deux internationaux béninois de l’effectif clermontois. Le défenseur Cédric Hountondji et l’attaquant Jodel Dossou ont disputé l’intégralité de la rencontre qui condamne Dijon à 12 pts, soit une 8ème place provisoire.

De son côté, David Djigla (blessé) a été absent de l’effectif de Niort face à Pau Fc. A l’arrivée, les coéquipiers de l’international béninois ont été sèchement battus par le score de 4 buts à 1.

Niort est désormais provisoirement 4ème avec 14pts.

Tout comme Niort, RAF-Rodez n’a pas échappé à la vague de défaite. L’équipe de l’international béninois Yoann Roche qui a disputé l’intégralité de la rencontre, n’a pas résisté devant Toulouse Fc qui s’est imposée 3-0. RAF-Rodez est provisoirement 17e avec 8pts.

Valenciennes FC aura été la seule équipe ayant en son sein un international béninois à avoir échappé à une défaite. L’équipe a dû compter sur la fougue de Sessi d’Almeida (entrée à la 68e minute du jeu) pour ramener un nul (1 but partout) de Troyes. Valenciennes FC est toujours 11ème avec désormais 11 pts au compteur.

En National 2

SC Toulon de l’international béninois Mama Séibou a été battu 2but à 1 par MDA Foot pour le compte de la 9ème journée de la D4 française (groupe C). L’écureuil était remplaçant au coup d’envoi. SC Toulon est toujours 1er du groupe C avec 16 points au compteur.

Dans le groupe B, SC Schiltigheim de l’international béninois Seidou Barazé a été également battu à domicile par Belfort 3 buts à 0. SC Schiltigheim est provisoirement 14ème avec 5pts au compteur.

Suisse.

En Belgique

On a joué la 10e journée de la Jupiler pro League. A ce rendez-vous, OH Louvain de l’international béninois Yannick Aguemon s’est offert un succès précieux. Le club de l’Ecureuil absent pour cause de blessure, s’est imposé au Club Bruges par le score de 2buts à 1. OH Louvain est provisoirement 5ème avec 18pts au compteur

En Suisse

FC Zürich de Tosin Aiyegun est allé s’imposer sur la pelouse de Vaduz par un score de 4-1. Le joueur espoir a profité de cette rencontre pour ouvrir son compteur de buts dans la Super League Suisse. Il est l’auteur du 2e but de son club à la 41’e minute. FC Zürich est provisoirement 7e/10 avec 4 points après 4 journées avec un match en retard.

En Turquie

Fabien Farnolle et BB Erzurumspor n’ont pas été coriaces devant Galatasaray. Enquête de points pour contrôler la Süper lig, Galatasaray a mis le bouché double pour venir à bout de BB Erzurumspor du gardien de but béninois (2-1). BB Erzurumspor est provisoirement 8ème avec 7pts au compteur.

En Allemagne

On a joué la 5e journée de la Bundesliga. Et sans son attaquant international béninois, Cebio Soukou, Arminia Bielefeld a perdu sur le terrain de Wolfsburg (2-1). Les coéquipiers de Soukou ont encaissé deux buts coup sur coup (19e minute par W. Weghorst et 20e minute par M. Arnold) avant de réduire par S. Schipplock à la 80e minute. Arminia Bielefeld est 14e avec 4points.

Par Anselme HOUENOUKPO