Notation de l’Agence Standard & Poor’s malgré Covid 19: Le Bénin confirmé à ‘B+ avec Perspective Stable’

Communiqué

L’agence internationale de notation financière Standard & Poor’s a maintenu la note B+ attribuée à la République du Bénin avec perspective stable malgré la crise de la Covid-19. Cette décision confirme la résilience des fondamentaux économiques du pays, déjà reconnue par l’agence en juin 2020. Le maintien de la notation du Bénin atteste par ailleurs de la bonne gestion de la crise de la Covid-19 par les autorités, alors que plusieurs pays d’Afrique ont vu leur note dégradée depuis le début de la pandémie. Le Bénin se maintient ainsi parmi les pays africains bénéficiant de la meilleure notation de crédit, gratifiant ainsi les réformes économiques entreprises par le Gouvernement depuis 2016.

Confirmant les perspectives positives du pays, avec une croissance réelle du PIB estimée à 6,3% en moyenne sur la période 2021-2023, l’agence reconnait que les mesures mises en œuvre par le Gouvernement, avec le soutien des partenaires multilatéraux et bilatéraux, ont permis de limiter les répercussions sanitaires et économiques de la pandémie. Standard & Poor’s salue également le dynamisme économique porté par les réformes entreprises par le gouvernement et par les investissements réalisés dans le contexte du Programme d’Action du Gouvernement.

Standard & Poor’s anticipe une augmentation relativement contenue de la dette publique en 2020, à 43% du PIB. Saluant l’amélioration de la trajectoire budgétaire du Bénin au cours des dernières années, Standard & Poor’s prévoit une reprise de la consolidation budgétaire dès 2021 et une réduction du niveau d’endettement public dès 2022, tirée par le rebond de la croissance économique et un déficit public contenu.

L’agence de notation rappelle enfin la décision du gouvernement de ne pas participer à l’initiative de suspension du service de la dette mise en place par le G20, contribuant ainsi à rassurer les investisseurs du Bénin.

Fait à Cotonou, le 23 Octobre 2020