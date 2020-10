Conseil fédéral de la FBBB: Le nouveau programme d’activités adopté, le gouvernement attendu

Les délégués lors d’un vote de rapport

Le Conseil Fédéral de la Fédération béninoise de Basketball (Fbbb) s’est tenu, le samedi 17 octobre 2020, à Parakou. Occasions pour Ismahinl Onifade et son bureau d’exposer et de faire valider ses rapports d’activité de la saison écoulée, ainsi que son nouveau plan d’activité. Ils n’ont pas manqué d’adopter plusieurs grandes décisions.

Ils sont 57 membres de la famille du basket-ball béninois sur les 60 invités à répondre à l’invitation du bureau exécutif de la Fédération dans le cadre du conseil fédéral qui s’est déroulé à la salle de conférence de Kobourou City Hôtel de Parakou. Et ensemble ils ont, dans un premier temps, passé au peigne fin les différents rapports. Ainsi, le rapport moral et d’Orientation du Président du Comité exécutif, le docteur Ismahinl Onifade, le rapport d’activités du Secrétaire général et le point financier du Trésorier général, ont été adoptés. Et c’est à l’unanimité que les conseillers délégués au Conseil Fédéral ont approuvé lesdits rapports. En effet, tous les rapports ont recueilli 57 Oui, 0 Non et 0 abstention. La gestion de la saison 2019-2020 étant validée, les équipes arrivées 1ère et 2ème à l’issue des phases du Championnat National sont celles qui représenteront le pays dans les compétitions internationales. Il s’agit chez les dames d’Aspac Bbc et d’Énergie Bbc respectivement 1ère et 2ème. Chez les hommes, il s’agit d’Elan Sportif de Porto Novo et Aspac Bbc de Cotonou respectivement 1ère et 2ème. Pour ce qui est de la relégation en division inférieure, Espoirs Bbc, l’équipe arrivée en 5ème position est descendue en 2ème Division. Des matches de barrages sont prévus pour la montée des équipes en Super Ligue pour la saison prochaine. Outre ces décisions, le Conseil Fédéral a pris acte des innovations entreprises par le Comité exécutif de la Fédération pendant cette pandémie sanitaire Covid-19, tout en l’encourageant à faire d’avantage, et aller vers la subvention des Associations. Il a également adopté l’application du Plan de Travail 2021 (programme d’activités), la désignation des membres du Conseil d’Arbitrage ainsi que la mise en place de cet Organe Statutaire. Parlant de la nouvelle saison, il faut dire que le conseil a autorisé le démarrage des formalités administratives pour le lundi 19 octobre 2020. Sauf que la Fbbb attend la décision du Gouvernement pour relancer la saison sportive. A préciser que le projet de Développement de Basket Ball à l’endroit de la jeunesse Africaine présenté par la Fondation Mahinmi à travers M.Ian Mahinmi, joueur international de la NBA sera édité sur support pour sa bonne compréhension et sa mise en application efficace. Ledit projet est piloté par les sieurs Mouftaou Yarou et Ian Mahinmi, et les dames Brigitte Tonon et Isabelle Yacoubou.

Anselme HOUENOUKPO