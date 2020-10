« Mémoire du Chaudron » de Tiburce Adagbè: La version livre bientôt disponible dans les librairies

La page de garde de l’ouvrage Mémoire du Chaudron

La version livre de l’Essai politique intitulé « Mémoire du Chaudron » dont la version numérique fait le tour des réseaux sociaux depuis quelques années, est désormais prête. Il s’agit d’une version relue, corrigée et complétée par l’auteur de l’ouvrage, Tiburce T. Adagbè, ancien Conseiller technique à la communication de l’ex Chef de l’Etat Thomas Boni Yayi, publiée chez Ancrage Editions. Dans un entretien accordé au quotidien Matin Libre, l’Editeur Habib Dakpogan a fait savoir que « la version livre de ‘’Mémoire Du Chaudron’’ est plus dense que celle numérique ». Tout est parti d’une rencontre qu’il a eu avec l’auteur pendant qu’il était en train de « se faire une agréable réputation sur la toile en publiant sur Facebook à une fréquence régulière, de sulfureux épisodes d’une chronique au titre curieux de ‘’Mémoire du chaudron’’, qui retraçait avec un style enjoué et une vivacité particulière, les coulisses de la conquête du pouvoir par Boni Yayi en 2006 », raconte l’éditeur. A cette rencontre, Habib Dakpogan lui a suggéré sans ambages d’en faire un livre. En retour, l’auteur Tiburce Adagbè l’a informé que sa suggestion était une raison supplémentaire pour qu’il commence à y penser sérieusement, puisque beaucoup de personnes, proches ou simples connaissances, ne cessaient de l’exhorter à poser ces souvenirs croustillants sur papier. C’est ainsi que les deux ont repris et gardé le contact, puis travaillé sur divers projets. Et d’échanges en échanges, il a accepté publier son œuvre littéraire chez Ancrage Editions. Le livre physique est sorti de presses en France et sera disponible dans les librairies du Bénin et de la sous-région un peu avant la cérémonie de son lancement officiel prévu pour le 12 novembre 2020 à Cotonou, mais il est déjà disponible sur Amazon. A noter que l’ouvrage est préfacé par Me Robert Dossou, ancien Président de la Cour constitutionnelle du Bénin. L’auteur y aborde les coulisses de l’accession de l’ancien Président Boni Yayi à la magistrature suprême en 2006.

Laurent D. KOSSOUHO