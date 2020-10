Assurances: Kenneth Elégbédé nouveau DG de L’Africaine des Assurances

Le nouveau Directeur Général de L’Africaine des Assurances, Kenneth Elégbédé

C’est officiel depuis mardi dernier. L’Africaine des Assurances a un nouveau Directeur Général. Il s’agit de Kenneth Elégbédé jusqu’ici Directeur commercial et du Marketing de la société. Il remplace le désormais ex Directeur Général Mouftaou Souhouin. Le nouveau DG prend les rênes de la société avec de nouveaux défis dans un secteur en crise. Fin connaisseur de l’institution où il travaille depuis près d’une vingtaine d’années, Kenneth Elégbédé incarne une jeune génération dynamique et courageuse arrivée aux avant-postes de l’Africaine des Assurances depuis quelques années. Diplômé de l’ex Institut National d’Economie devenu ENEAM, le nouveau DG est un fin connaisseur de l’écosystème des assurances au Bénin. L’AFRICAINE DES ASSURANCES est leader sur ce marché concurrentiel qui compte sept compagnies IARDT. Elle détient actuellement environ 32 % du marché IARDT. La société a été créée le 05 novembre 1997, sur les cendres de l’ex-Société nationale d’assurances et de réassurances (SONAR). C’est une société détenue à environ de 68% par des privés béninois. Appelé à donner du sang neuf à l’institution pour lui permettre de rafler de nouvelles parts de marché, Kenneth Elégbédé sait que les défis qui l’attendent sont nombreux mais exaltants.

Olivier ALLOCHEME