Rentrée académique 2020-2021: Angelo Ahouandjinou fait le constat à Calavi et promet son accompagnement aux acteurs

Le Maire Ahouandjinou devant les apprenants

La rentrée académique 2020-2021 a officiellement ouverte ses portes ce lundi 28 septembre 2020 sur toute l’étendue du territoire nationale et ce, conformément au calendrier mis en place par le gouvernement béninois. Pour constater l’effectivité de cette rentrée, le maire de la commune d’Abomey Calavi, Angelo Evariste Ahouandjinou en compagnie de certains cadres de la mairie et du chef d’arrondissement de Hêvié, Patrice Hounyèva, s’est rendue dans plusieurs écoles à Abomey Calavi centre puis dans l’arrondissement de Hêvié.

« La semaine de la pré-rentrée a été bien effectuée parce que nous avons constaté dans cette école l’effectif démarrage des cours avec prise de note dans les cahiers. Nous en sommes très fiers ». C’est en ces termes que le maire de la commune d’Abomey Calavi, Angelo Ahouandjinou a exprimé ses premiers sentiments à l’école primaire publique de Zoca, première école visitée le premier jour de la rentrée des classes. Dans cette école qui comporte trois groupes pédagogiques avec un cours maternel, directeurs, enseignants et apprenants étaient tous au rendez-vous et dans certaines classes comme le CM1 et le CM2, les cours ont démarré à la grande satisfaction de la délégation communale. Une occasion pour l’autorité communale, de remercier au nom du chef de l’Etat, le corps d’encadrement qui malgré les différentes conditions et plaintes ont tenu à marquer de leur présence cette rentrée. Car pour le maire Angelo Ahouandjinou, « … avant d’être enseignant, c’est qu’on est d’abord éducateur », a-t-il dit avant de poursuivre : « … nous comptons sur vous pour la qualité de l’enseignement que vous aurez à donner à nos enfants tout au long de cette année scolaire ». Chaque directeur de groupe pédagogique a présenté ses enseignants à l’autorité communal et ensemble, ils ont exprimé leurs doléances à l’édile de la commune d’Abomey Calavi. Ce dernier à son tour, a pris l’engagement de faire les diligences qu’il faut afin de répondre favorablement et dans la mesure du possible aux doléances. Après l’école primaire publique de Zoca, la délégation du maire s’est rendue dans d’autres écoles dans l’arrondissement central où le constat de l’effectivité de la rentrée est évident avec quelques difficultés par endroit, comme ce fut le cas dans l’arrondissement de Hêvié qui a été la seconde étape de la délégation municipale.

L’étape de Hêvié avec le C A Patrice Hounyévà

« Nous avons noté à travers les écoles primaires publiques que nous avons visitées, beaucoup d’enthousiasme des apprenants. Nous avons également noté la présence effective des responsables d’établissements de même que les enseignants en charge de dispenser les enseignements. Cela veut dire qu’il n’y a pas eu du temps perdu, » dira le chef d’arrondissement de Hêvié, Patrice Hounyèva. Pour madame Akilolou Noëlie, Directrice de l’EPP Hêvié Adovié groupe A c’est une joie pour l’école de recevoir la visite de la délégation municipale le premier jour de la rentrée des classe. « Comme vous le savez, Hêvié est une cité dortoir pour Cotonou. Ce qui fait que nous avons de l’affluence et par surcroit, de sérieux problèmes. Nous n’arrivons pas à garder tous les enfants parce que le manque de salle de classe est criard et ne nous facilite pas la tâche pour le respect des gestes barrières surtout la distanciation en ces temps de Covid», a-t-elle ajouté. « Nous avons un éléphant blanc pour lequel nous invitons le maire à nous aider à réhabiliter, les toitures des bâtiments existants sont vétustes et trouées, les planchés sont dégradés et nous avons des effectifs pléthoriques dans les classes. C’est donc pour cela que nous avons besoins de votre aide pour que chaque fils et chaque fille de Hêvié puisse trouver de place dans une salle de classe et suivre les cours dans de bonne condition », a plaidé madame Akilolou.

Cette ardoise présentée par madame Akilolou Noëlie n’est pas particulière à cette école située au centre de l’arrondissement de Hêvié. Car, à l’école primaire publique de Hêvié Houinmè Daho, le manque de salle de classe est également noté. A Hounzévié, une école en création dans le même arrondissement n’a pas d’enseignants pour la rentrée mais la communauté villageoise a pris l’engagement de commun accord avec les autorités administratives, d’assurer l’année scolaires aux enfants avec des enseignants qui seront recrutés par les parents d’élèves.

Face à ces doléances et constats, le chef d’arrondissement de Hêvié, Patrice Hounyèva en lieu et place du maire s’est engagé : « Certes, nous avons noté par endroits, beaucoup de préoccupations qui nous interpellent en tant qu’autorité locale. Vous savez, à chaque rentrée, l’occasion nous est souvent offerte de constater de visu les difficultés auxquelles les acteurs de l’éducation de nos écoles sont confrontés. Nous avons noté que l’offre n’est pas vraiment à la hauteur de la demande. Nous avons une population assez importante qui a véritablement envie d’avoir plus accès à l’éducation de base ». Patrice Hoinyèva s’est engagé à rendre compte à qui de droit afin que les diligences nécessaires soient faites. « C’est là que je lance un appel au chef de l’Etat et à tout le Gouvernement surtout pour qu’un regard beaucoup plus bienveillant soit encore jeté sur l’arrondissement de Hêvié ».

Yannick SOMALON