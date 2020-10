Présidentielle 2021: Voici les dispositions de la CENA pour sécuriser le parrainage

Le président de la Cena, Emmanuel Tiando

Fidèle à son calendrier et pour anticiper sur certaines question en vue de la bonne préparation de la présidentielle de 2021, la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) a convié les représentants des partis politiques UP, BR, FCBE, PRD, PER, FCDB, UBDN, DUD, Moele-Bénin et MPL à une séance de travail le mardi 29 septembre 2020. La question du parrainage retenu pour l’élection présidentielle de 2021 a été au centre des débats. En effet, « …pour être acceptée, aux termes de l’article 44 nouveau de la Constitution du Bénin, une candidature aux fonctions de Président de la République ou de Vice-président de la République doit recevoir l’accord d’un nombre minimal d’élus dans les conditions fixées par la loi », a rappelé le président de la Cena, Emmanuel Tiando. Ainsi pour le compte de la présidentielle de 2021 au Bénin, les candidatures seront présentées par duo et chaque duo devra être parrainé par au moins 16 élus du peuple, soit des députés ou des maires. Selon ses explications aux partis, ce parrainage se fera de façon individuelle à travers un formulaire nominatif qui sera distribué aux 77 maires et 83 députés.

‹‹ La CENA se chargera de garantir l’anonymat du parrainage et ne publiera pas la liste des députés et maires ayant parrainé un candidat ››, a expliqué Emmanuel Tiando, président de la CENA qui a ensuite énuméré les dites mesures dont voici l’intégralité.

Mesures de sécurité du parrainage

Sur chaque formulaire pré-imprimé apparaîtra un code barre comportant les informations d’identification de l’élu concerné ;

Après l’impression en double dudit formulaire, un timbre holographique y est apposé par l’équipe technique de la Cena ;

L’élu procède à la vérification visuelle des données qu’il a fournies à l’équipe technique de la Cena, puis appose sa signature dans le registre coté et paraphé avant le retrait de son formulaire ;

L’élu décharge en apposant sa signature sur le registre de transmission puis retire son formulaire nominatif.

Dès qu’il aura accordé son parrainage à un duo il remettra à celui-ci le formulaire.

La CENA garantit l’anonymat des parrainages.

La CENA ne publiera pas la liste des Députés et Maires ayant parrainé tel ou tel duo de candidats à l’élection présidentielle.

Yannick SOMALON