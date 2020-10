Présidentielle 2021: « Le Bloc Républicain aura bel et bien un candidat » jure le Maire Rufino d’Almeida

Me Rufino d’Almeida, membre fondateur du parti Bloc Républicain (BR) et Maire de la ville de Bohicon

Reçu sur l’émission Zone Franche de Canal 3 le dimanche 27 septembre dernier, Me Rufino d’Almeida, membre fondateur du parti Bloc Républicain (BR) et Maire de la ville de Bohicon a décrypté l’actualité socio-politique nationale, notamment les grandes conclusions de l’Université de vacances organisée par le parti du Cheval cabré le week-end dernier, sous le thème : « Républicanisme et engagement militant ». A le croire, la grande conclusion sortie de cette rencontre est une invite à l’endroit des militants afin qu’ils restent fidèles au parti politique et à ses valeurs. Il a souligné que les participants à cette université de vacances ont pris l’engagement de promouvoir le libéralisme à visage humain, l’exemplarité, la démocratie et la liberté. Par ailleurs, il a mis l’accent sur la nécessité de tous les militants BR de promouvoir le mérite et l’appel des dirigeants du parti aux fins d’installer les structures de masse dans la paix et la convivialité. Selon le Maire Rufino d’Almeida, la prochaine étape est l’installation des structures du parti à la base que sont les cellules, les sous-sections, les sessions et les fédérations. Dans son intervention, il a fait savoir que le parti BR soutient les actions du Chef de l’Etat Patrice Talon parce qu’il incarne les valeurs de cette formation politique. « Le Président Talon est un libéral à visage humain. Il rejoint donc les valeurs du BR. Nous nous retrouvons aussi dans sa gouvernance à travers le déroulement du Programme d’actions du gouvernement », a-t-il clarifié, avant d’annoncer que dans les prochains jours, il y aura une grande campagne d’adhésion au parti BR. Quant à l’élection présidentielle de 2021, l’invité de Canal 3 a indiqué que comme tous les autres partis, le BR a vocation de conquérir le pouvoir et l’exercer. Pour ce faire, il a rassuré que le BR se prépare activement à prendre part à la prochaine présidentielle. Par ailleurs, Me d’Almeida a confié qu’à son avis personnel qui est d’ailleurs très partagé au sein du BR, c’est que le parti aura un candidat. Celui-ci peut bel et bien être l’actuel locataire de la Marina, le Président Talon, car le Maire Rufino d’Almeida a déclaré que le Président Talon n’a jamais caché son accointance avec le BR. A ce propos, il a indiqué qu’un mécanisme de désignation du candidat du parti est mis en place et le candidat sera connu avant le mois de février 2021.

Laurent D. KOSSOUHO