Inondation et pertes en vies humaines dans le Nord: VLAVONOU et le parlement volent au secours des victimes

Le Président Louis G. VLAVONOU sensible aux douleurs des sinistrés

Après Parakou ce lundi 28 Septembre 2020, la délégation conduite par le Président de l’Assemblée Nationale dans la partie septentrionale du Bénin pour constater les dégâts causés par le débordement des fleuves Okpara et Niger a mis le cap le mardi 29 Septembre 2020 sur Gogounou, Ségbana et Kandi. Face aux populations de Kandi et de Gogounou, le Président de la deuxième institution de l’Etat a laissé entendre que ce déplacement est « pour voir et savoir comment désormais prévenir ces genres de catastrophes, car gouverner, c’est prévoir. »

La tournée de la délégation de l’Assemblée nationale conduite par son Président, Louis G. VLAVONOU dans la partie Septentrionale du Bénin a permis de toucher du doigt la profondeur des dégâts provoqués par la crue des fleuves Niger et Okpara. Selon les révélations de la Maire de Kandi, cette crue a occasionné neuf (9) morts, trois mille (3.000) sans-abris déplacés, des pertes de plusieurs hectares de cultures et des bétails pour ne citer que ceux-là.

Au-delà de la compassion et la solidarité vis-à-vis des sinistrés, la tournée du Président de l’Assemblée Nationale et sa délégation s’inscrit dans la dynamique de trouver ensemble avec le gouvernement les solutions idoines pour éviter à l’avenir les catastrophes du genre. C’est ce que le numéro un des députés béninois a expliqué aux populations de Kandi et Gogounou qu’il a rencontré dans la journée de ce mardi 29 Septembre 2020. « C’est cet esprit de partage de sentiment de douleur qui nous amène à nous déplacer pour vous voir et savoir comment désormais prévenir ces genres de catastrophes, car gouverner, c’est prévoir. Même si c’est cyclique, d’après ce que nous avons eu cette année, c’est la première fois que Kandi a été touché. Si pour une première fois les dégâts ont été aussi importants, comment nous allons faire pour que la prochaine fois il n’y ait plus du tout de dégât ? C’est pour cela que nous sommes sortis. Et là, avec l’Exécutif qui dispose de beaucoup de moyens quand bien même c’est le Parlement qui leur donne ces moyens à travers les votes des lois de finances, on pourra voir en étudiant le prochain budget de l’Etat, ce qui est prévu à court, moyen et long termes pour ces catastrophes. »

La démarche de la délégation parlementaire s’inscrit donc dans une dynamique anticipative pour ne plus assister à de pareilles catastrophes sur nos populations les années à venir. « C’est l’occasion pour nous de venir constater. Si on ne constate pas, on ne peut pas poser les bonnes questions. Nous avons été sur le terrain. Nous avons vu telles et telles choses. Qu’est-ce qui est prévu désormais pour qu’en 2021 nous ne revenions plus ici pour les mêmes choses. On peut revenir pour autre chose. Mais qu’on ne revienne pas pour constater les mêmes dégâts en 2021. Le budget est là devant nous. Des questions seront adressées au gouvernement à travers le Ministre des finances pour que nous puissions prévoir quelque chose du point de vue plan à mettre en œuvre, du point de vue tâches à exécuter de façon urgente. » a déclaré le Président de l’Assemblée nationale Louis G. VLAVONOU.

Fidèle KENOU