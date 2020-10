Forum Economique et d’Affaires Turquie-Afrique: L’édition 2020 annoncée en ligne du 8 au 9 octobre 2020

A travers un communiqué rendu public le lundi 29 septembre dernier, l’Ambassade de Turquie a annoncé la tenue en ligne de l’édition 2020 du Forum Economique et d’Affaires Turquie-Afrique, du 8 au 9 octobre 2020. A cet effet, les entreprises béninoises et togolaises intéressées à y prendre part sont invitées à se rendre sur le site internet de l’évènement dès à présent pour inscription.

Lire l’intégralité du communiqué

« L’Ambassade de Turquie a le plaisir d’annoncer l’organisation du « Forum Economique et d’Affaires Turquie-Afrique 2020, Edition en Ligne» qui va se dérouler les 8 et 9 octobre 2020. Ce Forum existe depuis 2016. Sa troisième Edition qui devait se dérouler à Istanbul est reporté en raison de la pandémie. Dès lors il a été décidé d’organiser l’évènement en ligne, et attendant de pouvoir organiser l’Edition en présentiel. Cet évènement permettra aux entreprises turques et ceux du continent africain à nouer des relations commerciales. Le forum est organisé par le Ministère du Commerce de Turquie ainsi que le Conseil turc des Relations Economiques Extérieures, la DEİK (organisation faitière du secteur privé turc) et en collaboration avec l’Union Africaine. Elle consistera en une partie officielle qui réunira les Ministres en charge du Commerce et de l’Economie ainsi qu’une partie ouverte aux opérateurs économiques turcs et africains durant laquelle des panels thématiques ainsi que des rencontres G2B/B2B virtuels seront organisés. Le thème « Turquie-Afrique : partenaires en résilience dans un monde post-pandémie », servira de base pour les discussions entre Ministres. Elle offrira aux opérateurs économiques une plateforme de promotion des investissements et de relations commerciales entre la Turquie et l’Afrique. Elle constituera une source vitale d’information, de soutien, d’orientation et de réseautage, et fournira une opportunité unique aux milieux d’affaires de la Turquie et des pays Africains de se rencontrer, interagir et discuter des modèles nécessaires pour gérer les affaires à travers cette catastrophe, les stratégies pour relancer les économies et trouver des solutions dans un monde post-Covid.

Les entreprises béninoises et togolaises intéressées à prendre part au forum peuvent dès à présent se rendre sur le site internet de l’évènement pour inscription :

www.turkeyafricaforum.org »