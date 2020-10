Conseil des ministres/Vague de nominations à la justice : Justin Gbènamèto Président de la Cour d’Appel de Cotonou

Sous la présidence effective du chef de l’Etat, le président Patrice Talon s’est tenue ce mercredi 30 septembre 2020, la séance hebdomadaire du conseil des ministres. Au nombre des décisions prises figurent plusieurs nominations dans trois ministères. En effet, des procureurs, des présidents de tribunaux, des substituts, des juges d’instruction et juges sont nommés dans la quasi-totalité des tribunaux du pays au niveau de la justice. Au ministère de la fonction publique, de nouveaux directeurs sont nommés dans les directions de la fonction publique de plusieurs départements. Des nominations sont prononcées également au ministère de l’industrie et du commerce, à la Cour suprême et à la chancellerie.

Lire l’intégralité du Compte rendu du Conseil des Ministres du mercredi 30 septembre 2020

REPUBLIQUE DU BENIN

Fraternité – Justice – Travail

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT

N° 36/2020/PR/SGG/CM/OJ/ORD

Compte rendu du Conseil des Ministres

Le Conseil des Ministres s’est réuni ce mercredi 30 septembre 2020, sous la présidence de Monsieur Patrice TALON, Président de la République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement.

Les décisions ci-après ont été prises:

I- Mesures normatives.

Au titre de ces mesures, le Conseil a adopté les décrets portant :

nomination de commissaires aux comptes près d’entreprises publiques;

nomination des membres du Conseil d’administration de l’Agence SEME-CITY;

modification du décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’Agence béninoise de l’Environnement (ABE).

II- Communications.

II-1. Point d’étape des nouvelles modalités de gestion des évacuations sanitaires.

Le Ministre de la Santé a présenté au Conseil, un compte rendu de la gestion des évacuations sanitaires de notre pays vers l’extérieur, entre 2018 et 2020. Il en ressort que, grâce aux réformes effectuées et à l’implication de la Cellule des Voyages officiels, le point des montants engagés est passé de quinze milliards cent trente-huit millions quatre cent soixante mille quatre cent quarante-cinq (15.138.460.445) FCFA pour la seule année 2015, dont neuf milliards cent quatre-vingt-treize millions deux cent soixante¬ quatorze mille neuf cent cinquante-huit (9.193.274.958) FCFA de frais de transport, à cinq milliards quatre-vingt-quatre millions (5.084.000.000) FCFA pour la période 2018-2020, frais de transport compris.

Prenant acte de ce compte rendu, et dans le but de poursuivre la rationalisation des dépenses de l’Etat s’agissant des évacuations sanitaires, en lien notamment avec la construction prochaine de l’hôpital de référence d’ Abomey-Calavi, le Conseil a instruit le Ministre à l’effet d’appliquer aux évacuations, le mécanisme de ticket modérateur de 20% actuellement pratiqué dans le cadre de la prise en charge au niveau national pour les ayants-droit de l’Etat.

Par ledit mécanisme, tout bénéficiaire d’évacuation sanitaire dans les formations sanitaires nationales ou étrangères, bénéficiera d’une prise en charge par l’Etat, de 80% des frais y relatifs. Il est prévu de faciliter aux patients, le transfert des frais à leur charge vers les hôpitaux d’accueil.

Le même Ministre veillera par ailleurs, à accélérer le renforcement et le transfert de compétences entre les structures nationales et les partenaires dans la gestion des évacuations sanitaires, ainsi qu’à l’amélioration du plateau technique, dans la perspective d’une autonomisation du Bénin en matière de soins.

II-2. Autorisation de prise d’avenants aux marchés de travaux d’aménagement et de bitumage des tronçons de route Porto-Novo¬ Akpro-Missérété/Pobè-Adja-Ouèrè-Ouinhi et la bretelle RNIEl Akonaboè-Danto et Missérété-Pobè/Obèlè-Frontière du Nigeria.

Au cours de l’exécution de ces chantiers, l’actualisation du projet, faite par la mission de contrôle, a abouti à la nécessité de réaliser des travaux confortatifs et complémentaires pour son amélioration.

Il s’agit notamment de :

l’élévation de murs de soutènement devant le marché Ouando afin de contenir les différentes couches réalisées sur la chaussée;

la fourniture et la pose de grillages devant ledit marché afin d’assurer la sécurité des usagers;

la plantation d’arbres le long du tronçon et l’aménagement des carrefours en espaces verts ;

la mise en place de l’éclairage public solaire en lieu et place des lampadaires conventionnels;

la construction d’exutoires, de caniveaux ou fosses bétonnés et la protection des talus en béton dans les sections de fortes pentes longitudinales;

la construction d’un dalot multi-cadres au PK 21+350 de la route Adja-Ouèrè/Ouinhi.

Sont également concernés :

la libération totale de l’emprise des travaux ;

l’optimisation de la structure de chaussée de la section Akpro-Missérété/Pobè/Obèlè.

Au regard de l’importance de ces aménagements, le Conseil a marqué son accord pour la prise de ces avenants à la diligence des Ministres concernés par la réalisation du projet.

III- Mesures individuelles.

Les nominations ci-après ont été prononcées.

Au ministère de la Justice et de la Législation

Après avis du Conseil supérieur de la Magistrature

• A la Chancellerie

Conseiller technique

Monsieur Abdou Moumouni S. GOMINA

Inspecteur général adjoint

Monsieur Adingni Christophe A TINMAKAN

Inspecteurs

Messieurs

Comlan Corneille Malick COSSOU

Bignon ADJOBIMEY

Zacharie Mahoutin DAH-SEKPO

Directrice des Affaires civiles et des Sceaux

Madame Tonami Sandrine Muriel MONGBO

A la Direction des Affaires Civiles et des Sceaux Magistrat

Monsieur Sènanlidé Marcus Engelbert GLELE

A la Direction des Affaires Pénales et des Grâces Magistrats

Mesdames et messieurs

Wadagbé Rose Nadège AMOUSSOU épouse TOSSOU

Sandra Lydwine Armante SONON épouse AGBADJAGAN

Marcel Dossa Sèlomè NAGNONHOU

Fleury Rodrigue AMOUA

A la Direction de la Législation et de la Codification Magistrats

Messieurs

Ignace ADIGBLI

Lambert DADY

A la Direction des Services et Professions judiciaires Magistrat

Madame Gbessossou Sessi Ericka Marie-Aimée SINGBE

• Dans les juridictions

A la Cour suprême

Sur proposition du Président de la Cour suprême

Conseillers

Messieurs

Goudjo Georges TOUMATOU

Edouard Ignace GANGNY

Pascal DOHOUNGBO

Avocats généraux

Sur proposition du Ministre Messieurs

Hubert Arsène DADJO

Mardochée M. V. KILANYOSSI, cumulativement avec ses fonctions au Conseil supérieur de la Magistrature

A la Cour d’appel de Cotonou

Président :

Monsieur Sèyivi Justin GBENAMETO

Conseillers

Messieurs

Désiré Padel DATO

Koffi Virgile Léandre KPOMALEGNI

Antoine Kocou HOUEZE

Angelas TOGBE, cumulativement avec ses fonctions à la CRIET

Issoudine IBRAHIM

Substituts généraux

1er Substitut général

Monsieur Michel ADJAKA

2ème Substitut général

Monsieur Léon Pape Parfait Médéton

YEHOUENOU

3ème Substitut général

Monsieur Blaise Gilbert Isaac KISSEZOUNON

4ème Substitut général

Monsieur Ayinla Muharned Akirn ABDOULATIF

A la Cour d’appel de Parakou

Président

Monsieur Agboton Alexis METAHOU

Conseillers

Messieurs

Eric-Marcel AHEHEHINNOU

Au Parquet Procureur général

Monsieur Claude Dieu-Donné MONTCHO

1er Substitut général

Monsieur Ousrnan ALEDJI

2ème Substitut général

Monsieur Armand GOUNON

Madame et messieurs

Mahougnon Jules Clotaire Wilfrid ZOUNHO

Cosme AHOYO

Au Parquet général Procureur général

Madame Nakpokou Marie-Josée Nougbognon PATHINVO

1er Substitut général

Monsieur Apollinaire Serge TCHINA

2ème Substitut général

Monsieur Koutchoro Ambroise ADJIBOYE

Messieurs

Codjo Jonas KONON

Au Tribunal de première instance de 1ère classe de Cotonou

1er cabinet d’instruction

Monsieur Jijoho Convers Paul FAGNIDE

2ème cabinet d’instruction

Monsieur Nadjimou CADO

3ème cabinet d’instruction, cumulativement avec ses fonctions à la CRIET

Madame Islamiath Alakè Konirêgni MOUSTAPHA

4ème cabinet d’instruction

Monsieur Serge HOUNNOUVI

5ème cabinet d’instruction

Monsieur Rodrigue Serge HOUNMANAKAN

Juges au Tribunal

Messieurs

Guy Noukpo HONGA

Roland Kossi AGOSSOU

Alain Raoul Noutaï AGBOTON

Sègbédji Constatin Nicodème VIGAN

Au Parquet 2ème Substitut

Madame Gratias Gwladys GNACADJA HOUESSOU

3ème Substitut

Monsieur Francis Enagnon BODJRENOU

4ème Substitut

Monsieur Lié Norbert DADJO

5ème Substitut, cumulativement avec ses fonctions à la CRIET Monsieur Amand Donald Regan HOUNGUE

Monsieur Adamou MOUSSA

Juge du 1er cabinet d’instruction

Monsieur Aïdo Nasser Michel LINSOUSSI

2ème cabinet d’instruction

Monsieur Assogba Mathieu KAKPO

3ème cabinet d’instruction

Monsieur Aboudou Razack BELLO

Juges au Tribunal

Messieurs

Sèwèna Rodrigue Martial GBAGUIDI

Richard AKODOSSI

Yénoukoumè Névaly SETTIN

Marius HOUNDJI

Au Parquet

Procureur de la République, cumulativement avec ses fonctions à la CRIET

Monsieur Anihouvi Célestin KPONNO

2ème Substitut

Monsieur Y émali Yélinest AHOUEYA

3ème Substitut, cumulativement avec ses fonctions à la CRIET Madame Edwige Fifamè AKLOU épouse TANGNI

Monsieur Nourou Dine Malick BAKARY

2ème cabinet d’instruction et juge des mineurs

Monsieur Herbert SOLEVO

Juge du 3ème cabinet d’instruction

Madame Bignon Séko Félicité SEKO N’GOYE

Juges au Tribunal

Messieurs

Mèdétonhou Octave Jocelyn GBAGUIDI

Moharned Saliou OBONNOU

Akotchayé Marius Boccace OGOU

Cadnel Prince-Héraclès DADJO

Au Parquet

Procureur de la République

Monsieur Amadou Bachirou ASSOUMA

1er Substitut

Monsieur Abilé Gédéon ADJIBOYE

2ème Substitut

Madame Dicouanidié Cisela-Muriel KOUAGOU

3ème Substitut

Monsieur Jaurès Neil Sèna ZINFLOU

Monsieur Raynier Florent GNANSOMO

1er cabinet d’instruction et juge des mineurs

Monsieur Gabriel Taurin Akiola Alabi AFFOGNON

Juge du 2ème cabinet d’instruction

Monsieur Hotègni Sèmèvo Médard GANDONOU

Juge du 3ème cabinet d’instruction

Madame Bénédicte Stella Dolorès TAKOLODJOU

Juges au Tribunal

Messieurs

Yadèlin Justin SEGLE

Morel Enagnon DENAMI

Armick Mêtounsè Charmant Rovinis OUIDODJICHE

Au parquet 1er Substitut

Monsieur Sourou Noël HOUNGBO

2ème Substitut

Monsieur Sètchégbé Alexandre Desville GBEDJI

3ème substitut

Madame Souhaïlatou TOURE IDRISSOU

1er cabinet d’instruction et juge des mineurs

Monsieur Goumbadé Appolinaire G. HOUNKANNOU

Juge du zème cabinet d’instruction

Madame Christèle Nelly Ibilohounkè ASSOGBA

Juges au Tribunal

Madame Léhéhia Christelle Jésuyon LAGBENOU

Monsieur Bidossessi Boris Labre HOUNDIGANDE

Au Parquet

1er Substitut

Monsieur Gbèdagba Victor DAGBOMEY

2ème Substitut

Monsieur Tédé Pacôme FALANA

Monsieur Eric Edjrossè FIDEMATIN

Juge du 2ème cabinet d’instruction

Monsieur Salim Oussène Sanka DANKORO

Juges au Tribunal

Madame Murielle Ismène FAIHUN

Monsieur Eude Jésoutonden HOUNGBEDJI

Au Parquet

Procureur de la République

Monsieur Kokou Agbézoungué Bernadin HOUNYOVI

Substitut

Madame Sènamè Flora Hermione GNIMAGNON

Madame Mignonhin Constantine SODINYESSI

Juges au Tribunal

Madame Akuwa Gisèle SOGLOHOUN

Monsieur Codjo Tata Thierry HOUNKPE

Au Parquet

Substitut du Procureur

Monsieur Kokou Bienvenue A TCHEFFON

Monsieur Hervé Vihognon GNANSOUNOU

1er cabinet d’instruction et juge des mineurs

Monsieur Winnock Gildas Martial Dénis Kpêdetin GOUNDETE

Juge du zème cabinet d’instruction

Monsieur Pacôme DOUKLOUI

Juges au Tribunal Mesdames et monsieur

Audrey Florencia TCHOGNINOU

Michel Gbenakou AGBODJOGBE

Au Parquet

Procureur de la République

Monsieur Samuel NOUTOHOU

1er Substitut

Monsieur Sovidé GAHOU

2ème Substitut

Monsieur Sènan Lionel KADJA KOWENON

Monsieur Idossou Ivignon Rodrigue SEDONOUGBO

Juge du 2ème cabinet d’instruction

Monsieur Houénagnon Bamikolé MONTCHO

Juges au Tribunal

Messieurs

Enagnon Elie SOUMAHO

Au Parquet

Substitut du procureur

Madame Odette M’BOMA N’KUWE

Monsieur Alphonse GBOSSOU

1er cabinet d’instruction et juge des mineurs

Monsieur Firmin AMOUSSOU

Juge du 2ème cabinet d’instruction

Madame Amour Héléna Ebun Oluwa MAHMA

Juge du 3ème cabinet d’instruction

Madame Ahogbemin Inès Aubierge MAGNIDE Juges au Tribunal

Messieurs

Zinsou Chivane AFA VI

Mamoudou Adjassa ABIOLA

Tadjou N’Dine BOBA N’GBON

Au Parquet

1er Substitut

Monsieur Sossa Alain David AMOUSSOU

2ème Substitut

Monsieur Rodrigue Songe Ayobami Adéoyé AFFOGNON

3ème Substitut

Madame Elsa Candide Mondukpè KOKOSSOU

4ème Substitut

Monsieur Rogatien Amos Zinsou WOWIGNANNON

2ème classe de Lokossa Président

Monsieur Codjo Raymond GODEMIN

Juge du 1er cabinet d’instruction et juge des mineurs, cumulativement avec ses fonctions à la CRIET

Monsieur Bienvenu SOHOU

Juge du 2ème cabinet d’instruction

Monsieur Coffi Paul BIWINTON Juges au Tribunal

Mesdames et monsieur

Ablawa Nadège NASSARA

Sèdjro Urielle Michelle DJIBODE

Sabi GNAGO

Au Parquet

Procureur de la République

Monsieur Lucien DJIMENOU

1er Substitut

Madame Akouélé Irisse FATONGNON

2ème Substitut

Monsieur Nicoli Giovani Judicaël ASSOGBA

Monsieur Gbèmèho Robert TITO

Juge du 2ème cabinet d’instruction

Monsieur Djohodo Gbènanto Mikonou GNANSOUNOU

Juges au Tribunal

Messieurs

Mobolad ji Mouazim CHITOU

Auxence Mariet Donald TINGBO

Au Parquet

1er Substitut

Monsieur Willis Jules DOHOU

2ème Substitut

Madame Cica Houéfa Irène Martine CODO

Monsieur Ahinadjè Gbètoho Arlen DOSSA-AVOCE

Juge d’instruction et juge des mineurs

Monsieur Laurent Samuel Justin BABO

Juge au Tribunal

Monsieur Florent DEGBEY

Au Parquet

Procureur de la République

Monsieur Adéola Paul Richard da MATHA

Substitut

Madame Marie Mathilde Vinassé MEKPOH

Monsieur Mitonji Tonasou ADOKO Juge d’instruction et Juge des Mineurs

Monsieur Adjihounnoukoun Flého Marc GBEGNIDE

Juges au Tribunal

Monsieur Onézime Anselme Lisboa CODJA

Au Parquet

Procureur de la République

Monsieur Jesukon Antoine ABEVI

Substitut

Monsieur Sourou Séraphin ADOUNSI

Juge d’instruction et Juge des Mineurs

Monsieur Hodogbé Paulin AHOUANDOGBO

Juges au Tribunal

Monsieur Aldo Charbel GNANCADJA

Au Parquet

Procureur de la République

Monsieur Camille Aristide FADE

Substitut

Monsieur Sènan Gérard AFFEDJOU

Monsieur Sowhannou Gutemberth Adelain Armel AZODOGBEHOU

Juge d’instruction et juge des mineurs

Monsieur Mahumin Martophe GUENON

Juge au Tribunal

Monsieur Mawouéna Fidèl TOHOUENOU

Au Parquet

Procureur de la République

Monsieur Jacob FIDEGNON

Substitut

Monsieur Marcel OUNTIN

Président, cumulativement avec ses fonctions à la CRIET

Monsieur Fortunato KADJEGBIN

Juge d’instruction et juge des mineurs

Monsieur Mohamed Yessoufou ASSANI

Juge au Tribunal

Madame Balkissou OSSENI

Au Parquet

Procureur de la République

Monsieur Vidjannagni Rodrigue AGO

Substitut

Monsieur Jésutoyin Paul BABATOUNDE

./ Au ministère du Travail et de la Fonction publique

Sur proposition du Ministre

Directeur départemental du Travail et de la Fonction publique des départements comme ci-après:

Alibori

Monsieur Faustin Tiburce COLLY Atacora

Monsieur Jacques SEKE Atlantique

Madame Lamatou ALASSANE OUASSANGARI Borgou

Monsieur Ramanou AROUNA Collines

Monsieur Dokopé Séraphin YOKOSSI Couffo

Monsieur Jules Parfait Akpédjé ADOSSOU Donga

Monsieur James AMOUSSOU Littoral

Monsieur Delphin GBOGBANOU Mono

Monsieur Fred WHANNOU Ouémé

Madame Siga Edwige AKOTENOU Plateau

Monsieur Robert Bertrand TAHOUNGA

Zou

Monsieur Edgard DAHOUI

Au ministère de l’industrie et du Commerce Directeur général de l’Agence nationale de Métrologie

Monsieur Gabin Joseph K. DEGBEY