Assemblée générale ordinaire et élective de la Fédération béninoise de Rugby: Reportées, les assises auront lieu ce jour

Les travaux de l’Assemblée générale ordinaire et élective de la Fédération béninoise de Rugby (Feberugby) reportés pour non atteinte du quorum vont avoir lieu ce jeudi 1er octobre 2020. Ils se tiendront au même lieu (l’Auditorium Marius Francisco du Comité national olympique et sportif béninois (Cnos-Ben) à Kouhounou). C’est ce qu’a décidé le Comité exécutif dans le respect des dispositions statutaires notamment l’article 29 des Statuts de la Fébérugby. Et selon les informations, tout est déjà prêt pour que les assises aient lieu et aboutissent à l’élection d’un nouveau bureau. Lesdites assises devraient être organisées le mercredi 16 septembre 2020 dernier. Mais, pour faut du quorum, Bulldozer de Porto-Novo, 111 Rugby Club de Porto-Novo et Dinosaures de Missérété ayant brillé par leur absence, contrairement aux Dauphins de Cotonou, les Alligators de Tankpè, les Margouillats Percuteurs de Cotonou et Naja de Comè qui ont répondu présent, elles ne sont pas tenues. Et reportés, selon les textes, les travaux auront lieu cette fois-ci quel que soit le nombre de clubs actifs présents. A souligner qu’elles étaient 4 clubs sur 7 à se présenter pour prendre part à cette assemblée générale.

Anselme HOUENOUKPO