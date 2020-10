71ème anniversaire de l’indépendance de la Chine nouvelle: La vision de l’Ambassadeur Jingtao Peng pour un meilleur avenir

L’Ambassadeur Jingtao Peng

Dans une déclaration qu’il a faite dans le cadre de la célébration du 71è anniversaire de l’indépendance de la Chine nouvelle ce 1er octobre, l’Ambassadeur de la République populaire de Chine près la République du Bénin, Jingtao Peng a présenté les « deux miracles » du développement économique rapide et de la stabilité sociale à long terme réalisés par le pays. Ensuite, il a fait l’exposé des différentes mesures prises par le Gouvernement chinois pour lutter contre la propagation de la pandémie de la Covid-19, ainsi que les mesures d’accompagnement qu’il a déployées au profit des autres Etats, dont le Bénin, et des Institutions internationales.

Construire une communauté de destin, créer ensemble un meilleur avenir

Le 1er octobre est l’anniversaire de la République populaire de Chine. Il y a 71 ans, le même jour calendaire, l’indépendance de la Chine nouvelle a mis fin à l’humiliation des grandes puissances et aux profondes souffrances du peuple chinois dans une société semi-coloniale et semi-féodale. Aujourd’hui, 71 ans plus tard, la Chine a réalisé les « deux miracles » du développement économique rapide et de la stabilité sociale à long terme. Plus de 800 millions de personnes sont sorties de la pauvreté, la pauvreté absolue sera bientôt éliminée. Le grand renouveau de la nation chinoise ouvre un brillant avenir, tous les Chinois en sont très fiers.

En raison de l’émergence soudaine de la COVID-19 ravageant le monde, l’année 2020 est marquée profondément dans l’histoire humaine. La Chine a été le premier pays à rapporter l’épidémie à l’OMS, et également l’un des premiers pays à remporter une victoire stratégique majeure dans la lutte nationale contre l’épidémie. Le Parti communiste chinois a conduit le peuple chinois à déclencher rapidement une guerre populaire, une guerre globale et une guerre de blocage pour la prévention et le contrôle de l’épidémie. En un mois, nous avons freiné la propagation de l’épidémie ; en deux mois, nous avons ramené le nombre de nouveaux cas quotidiens à moins de dix; en trois mois, nous avons gagné la bataille décisive contre l’épidémie dans le Hubei, notamment à Wuhan. Figurant parmi les premiers du monde à réaliser la reprise des activités et la réouverture des écoles, la Chine a vu sa vie économique et sociale revenir à la normale de manière ordonnée.

La victoire de la Chine dans la lutte anti-épidémique a une fois de plus prouvé que la direction du PCC est la raison essentielle pour le peuple chinois de gagner tous les défis. Aujourd’hui, le PCC est passé d’un petit parti avec seulement quelques dizaines de membres à un grand parti au pouvoir à long terme dans le pays le plus peuplé du monde, avec 92 millions de membres. Le secret est que le PCC met toujours les intérêts du peuple au premier rang. Il vient du peuple, prend racine dans le peuple, sert le peuple, et compte sur le peuple. Axé sur la vie humaine, c’est la raison pour laquelle la Chine a mis en place à tout prix les politiques de prévention de l’épidémie et les politiques de contrôle sans précédent dans l’histoire, et aussi la raison pour laquelle la vie d’un bébé de 30 mois et d’un centenaire, sont tous sauvés dans l’épidémie. Grâce au leadership du PCC, et au soutien et support de tous les groupes ethniques, la Chine a pu gagner ce combat contre l’épidémie. Des rapports de l’Ecole de gouvernement John F. Kennedy de l’Université Harvard et de nombreux autres instituts de recherche américains ont dit que le taux de confiance du peuple chinois sur le gouvernement dirigé par le PCC est de 95%, se classant le numéro 1 parmi les pays étudiés, et les taux de soutien et de satisfaction populaire sont plus de 93%.

Le succès de la Chine dans la lutte contre le COVID-19 a démontré clairement les capacités d’organisation, de mobilisation, de planification, de coordination et de mise en œuvre du régime national chinois et de son système de gouvernance, qui ont des avantages uniques de se concentrer sur des tâches majeures, difficiles et urgentes. Afin de remporter la victoire dans la lutte contre l’épidémie à Wuhan et au Hubei, nous avons mis en œuvre un sauvetage sans précédent. 2 hôpitaux ont été construits dans une dizaines de jours, 16 hôpitaux Fangcang (hôpital-refuge) reconstruits à grande échelle, 19 provinces jumelées en aide aux 16 communes de la province du Hubei, 346 équipes médicales nationales et plus de 40 000 personnels médicaux sont allés à Hubei, des millions de personnel médical à travers le pays en première ligne contre l’épidémie, et plus de 4 millions de travailleurs communautaires en service jour et nuit dans 650 000 collectivités urbaines et rurales du pays. Les entreprises, les civils et les militaires, tous les secteurs ont pris leurs responsabilités, tous les citoyens sont unis, et des milliers de volontaires et des gens ordinaires ont apporté leur contribution.

Les résultats de solide développement économique de la Chine nouvelle au cours de 71 années ont supporté fortement la prévention et le contrôle de l’épidémie. La Chine nouvelle a accumulé une base matérielle solide, a construit un système industriel complet, a formé une solide force scientifique et technologique et a réservé d’abondantes ressources médicales pendant les 71 années de développement. Même quand la situation anti-épidémique était la plus grave, la vie quotidienne du peuple n’était pas grandement affectée et l’ordre social restait généralement normal. Car le gouvernement a mobilisé toutes les forces à travers le pays pour assurer l’approvisionnement en matériaux, l’allocation des ressources et la concentration de la recherche scientifique. Malgré l’impact de l’épidémie, l’économie chinoise a montré une forte résilience et dynamique de reprise. Au deuxième trimestre de cette année, la Chine a vu son économie progresser de 3,2%, comme la première principale économie du monde à retrouver la croissance. Le gouvernement et le peuple chinois ont la confiance et la capacité d’accomplir les objectifs et les tâches de développement de cette année, parachever l’édification de la société de moyenne aisance sur tous les plans, éliminer totalement la pauvreté absolue, et réaliser avec dix ans d’avance des objectifs en matière d’élimination de la pauvreté définis dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030.

La lutte contre l’épidémie a prouvé une fois de plus que la construction d’une communauté de destin pour l’humanité est la bonne voie de relever les défis pour l’humanité et de construire ensemble un monde plus prospère et plus beau. La pandémie nous a donné leçon que l’humanité est une communauté de destin partagé et qu’aucun pays ne peut être intact face à des crises majeures. Tous ceux qui agissement de manière égoïste, rejettent les responsabilités sur autrui et donnent le blanc pour le noir finiront par faire tort non seulement à leur pays et à leur peuple, mais aussi aux peuples des autres pays du monde. La communauté internationale doit défendre le concept de la communauté de destin pour l’humanité, adhérer au multilatéralisme, emprunter la voie de la solidarité et de la coopération, travailler ensemble pour faire face à divers défis mondiaux et construire une meilleure planète. Dés le début de l’épidémie, avec une attitude ouverte, transparente et responsable, la Chine a publié et notifié les informations sur la pandémie, y compris la séquence génétique du coronavirus, le plan de diagnostic et de traitement, le programme de prévention et de contrôle… La Chine a partagé ses expériences de prévention, de contrôle et de traitement sans réserve. Malgré ses propres difficultés dans le combat, elle a lancé la plus grande opération de secours d’urgence et d’aide humanitaire dans l’histoire de la République populaire de Chine : 50 millions de dollars de don à l’OMS, 34 équipes d’experts médicaux envoyées à 32 pays, 283 lots d’assistance de matériaux sanitaire à plus de 150 pays et 4 organisations internationales, et 1515 milliards de masques, 1,4 milliard de vêtements de protection, 230 millions de lunettes, 209 mille ventilateurs, 470 millions des kits de test et 80,14 millions de thermomètres infrarouges fourni ou exporté à plus de 200 pays et régions. Les efforts de la Chine ont fortement soutenu la prévention et le contrôle de la pandémie dans le monde, et ont démontré le désir sincère de la Chine de promouvoir la construction d’une communauté de destin pour l’humanité.

Les efforts et les réalisations de la Chine dans la lutte contre le COVID-19, ainsi que ses contributions à la lutte mondiale contre l’épidémie ont été largement salués par la communauté internationale, y compris le Bénin. Depuis le début de l’épidémie, la Chine et le Bénin ont coopéré étroitement, se sont soutenues mutuellement et ont mis en œuvre activement le concept de communauté de destin pour l’humanité. Le gouvernement du Bénin a pris des mesures opportunes et décisives pour contrôler efficacement le développement de l’épidémie au Bénin et garantir l’ordre social et la vie normale au Bénin, la Chine en apprécie vivement. Les Chinois tiennent aussi au cœur les faits que le gouvernement et le peuple béninois ont soutenu activement et apprécié hautement le travail anti-épidémique de la Chine, des étudiants béninois en médecine ont participé volontairement à la lutte contre l’épidémie à Wuhan, et des actes amicaux du peuple béninois ayant fait don à Wuhan. En retour, le gouvernement chinois, l’Ambassade de Chine au Bénin, des organisations sociales, des entreprises et des ressortissants chinois résidant au Bénin ont également offert leur aide et assistance au gouvernement béninois et au peuple béninois dans la lutte contre le COVID-19 selon leurs capacités. La prévention de l’épidémie nous a appris à maintenir la distanciation sociale, mais la lutte contre l’épidémie a renforcé l’amitié entre nos deux peuples. Dans l’avenir, la Chine continuera à s’appuyer sur les plates-formes de coopération sino-béninoise et sino-africaine pour mettre en œuvre résolument les résultats du Sommet extraordinaire Chine-Afrique sur la solidarité contre le COVID-19 et soutenir activement la partie béninoise pour vaincre l’épidémie à travers diverses formes telles que la reprise du travail et de la production, la coopération médicale et la coopération d’assistance. Nous avons toutes les raisons de croire que l’amitié traditionnelle sino-béninoise et la communauté de destin porteront des résultats plus fructueux.