Visite de chantiers et inauguration d’infrastructures: Hervé Hêhomey fait des recommandations sur le boulevard de la Marina

Le ministre des Infrastructures et des Transports Hervé Hêhomey sur la base de l’entreprise SOGEA SATOM

En compagnie d’une délégation de son institution, le Ministre des Infrastructures et des Transports Hervé Héhomey a effectué le jeudi 24 septembre 2020, une visite sur le chantier de construction du Boulevard de la Marina. Plusieurs arrêts à des points spécifiques du chantier ont été marqués pour s’entretenir avec les responsables de l’entreprise en charge des travaux ainsi que de la mission de contrôle.

Prévu pour être initialement livré à la circulation courant juillet dernièr, le chantier de construction du boulevard de la Marina est à un taux d’exécution global de 82% et sera livré à la circulation en décembre de cette année. A cet effet, le Ministre Hervé Héhomey a rassuré de ce que le retard provoqué par les conséquences de la crise de la pandémie de la Covid-19 a été mis à profit pour améliorer la planification initiale et faire du boulevard de la Marina, le plus beau de la sous-région. « Nous avons amélioré le traitement de certaines surfaces de trottoirs et certains aménagement paysagers qui sont venus s’ajouter au programme initial des travaux. Et donc tout ceci a fait décaler la fin des travaux que nous envisageons aujourd’hui globalement pour la fin de cette année. Nous avons profité pour renforcer certaines prescriptions initiales », a déclaré le Ministre Hervé Héhomey lors de la visite. Sur le chantier, le Ministre des Infrastructures et des transports a aussi mis un accent particulier sur l’exécution des travaux au niveau du tronçon qui devra désormais abriter les cérémonies de défilé du premier août. Ce tronçon qui fait partie intégrante des travaux en cours, complète les travaux d’aménagement de la place de l’indépendance ainsi que de la place des amazones. Par ailleurs, cette visite sur le boulevard de la Marina marque le début d’une tournée qui conduira le Ministre sur l’ensemble des chantiers en cours dans le pays. En marge de sa descente sur le chantier de construction du boulevard de la Marina, le Ministre Hervé Héhomey a marqué un arrêt sur l’ancien site abritant les locaux du ministère des infrastructures et des transports. Après avoir parcouru le site, il annonce que le gouvernement envisage la construction en lieu et place des anciennes infrastructures de centre des affaires maritimes. Et ce centre des affaires maritimes regroupera l’essentiel des structures qui interviennent sur la plateforme portuaire et également dans le secteur des transports.

L’entreprise Colas invitée au respect du cahier de charges

Au cours de cette visite, le Ministre des Infrastructures et des transports Hervé Héhomey a invité l’entreprise Colas en charge des travaux de reconstruction à un respect strict de son cahier de charges. Avec sa délégation, l’autorité ministérielle a fait le constat de l’évolution des travaux en partant de la direction générale de la Loterie nationale du Bénin jusqu’au carrefour Erevan. A cet effet, des remarques ont été faites par endroit sur la qualité de l’ouvrage, de même que le délai d’exécution. Ce projet de reconstruction du Boulevard de La Marina en cours de réalisation se présente en 2 × 4 voies, soit au total, 8 couloirs de circulation. Le Ministre Hervé Hèhomey en a profité pour constater l’effectivité de la démolition des bâtiments abritant autrefois le Ministère des infrastructures et des transports.

Edwige TOTIN