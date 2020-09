Parrainage à la présidentielle de 2021: Patrice Talon précise qu’«il y aura compétition»

Alors que la question du parrainage est devenu un casse-tête pour les candidats déclarés de l’opposition à la présidentielle de 2021, le président Patrice Talon estime que maire et députés sont libres d’accorder leur soutien à qui ils veulent. En effet, « … les maires et les députés joueront leur rôle pour parrainer les candidats de leur choix, lesquels ne relèveront pas tous de la majorité », a laissé dire le président Patrice Talon dans un entretien accordé à Jeune-Afrique en début du mois pour rassurer l’opinion de ce qu’il n’y aura pas un seul candidat en lice. Mais, le chantre du nouveau départ insiste sur le nombre de candidature : « Ils ne seront peut-être pas trente-cinq ou quarante comme autrefois, mais il y en aura plusieurs, et entre eux la bataille sera rude. Rassurez-vous, la démocratie béninoise est toujours bien vivace », a-t-il déclaré au cours de l’entretien. Pour confirmer que la compétition pour la présidentielle de 2021 aura belle et bien lieu, qu’il y aura plusieurs candidats tant de la mouvance que de l’opposition pour donner la preuve de la bonne santé de la démocratie béninoise chèrement acquise.

Yannick SOMALON