Formation des encadreurs sportifs pour le compte du projet classes sportives: Mathias Déguénon fier du travail abattu

Le Formateur Mathias Déguénon

Formateur des encadreurs du site de Cotonou, Mathias Déguénon est confiant pour la qualité du travail abattu. Tout se passe bien tant au niveau du déroulé des cours qu’au niveau de la compréhension des participants. Les enfants seront en de bonnes mains a-t-on envie de retenir. Lisez l’intégralité de sa déclaration.

«Durant deux semaines, nous avons eu à aborder cinq grands chapitres au niveau théorique. Nous avons parlé de «Comment structurer une séance d’entrainement », de «la méthodologie d’enseignement de la discipline football», de «l’ontogénèse motrice». C’est-à-dire, le développement de l’être humain depuis la conception jusqu’à sa phase finale. A ce niveau, nous avons insisté plus sur les capacités sur lesquelles les encadreurs auront à travailler. Puisque, c’est un programme qui, dans sa structuration prend en compte les U13 et les U17. Donc, nous avons plus insisté sur ces deux catégories et, notamment les capacités sur lesquelles ils doivent travailler au niveau de ces deux catégories. Nous avons parlé également de la «Planification d’une saison» qui est le premier travail de l’encadreur avant d’entamer toute saison et le travail à tous les niveaux donnés. Au niveau pratique, nous avons abordé les thèmes qui ont trait plus aux fondamentaux. Ce sont les tranches d’âge où le travail à la base doit être fait véritablement avec rigueur, avec sérieux. Nous avons ensuite laissé les encadreurs plancher. Nous les avons laissés à l’œuvre. Ils (les encadreurs) ont fait leur programmation. Ils ont fait leur préparation. Ils viennent et puis, ils exécutent. Puis après, on se voit en salle pour faire le point et les observations afin de tirer les conclusions sur tous les thèmes qui ont été abordés. Voilà en général, ce que nous avons a eu à faire pendant les deux semaines que nous avons passé ensemble. Demain (ce vendredi 25 septembre 2020, ndlr), nous finirons avec l’évaluation à la phase théorique qui consacrera la fin de ces deux semaines de formation.

Déjà dès la prise de contact, j’ai reconnu beaucoup de visages, beaucoup de collègues qui sont du domaine. Des entraîneurs qui sont au niveau des clubs donnés. Des anciens de l’éducation physique et sportive, des anciens joueurs. Donc, je crois que tout ce que nous avons eu à faire pour l’évaluation, je dirai que ça a été bien perçu dans la mesure où je n’étais pas là en tant que formateur, pour juste leur imposer ce qui doit être. Mais le travail a été fait de façon participative. Ils donnent leur avis. Je suis là pour réguler et pour faire un résumé. Dans l’ensemble, c’était très bien.»

Anselme HOUENOUKPO