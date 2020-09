Sport au service de l’environnement, du développement et de la paix: Le Cnos-Ben et le Fndajsl tiennent une série d’activités

Le DG/Fndajsl, Imorou Bouraima

Perturbée par la crise sanitaire due au coronavirus, la célébration du sport au service du développement qui devrait avoir lieu en avril est reprogrammée. Et selon la nouvelle programmation faite par comité national olympique et sportif béninois (Cnos-Ben) que préside Julien Minavoa, c’est dans la période du 19 au 26 septembre, que les festivités de cette célébration auront lieu. A elles, s’ajoutent les activités marquantes de la journée mondiale du nettoyage de l’environnement sans oublier celles de la journée internationale de la paix. Suivant le calendrier établi pour cette édition qui se tient en co-organisation entre le Cnos Ben et le Fonds national pour le développement des activités de jeunesse, des sports et des loisirs (Fndajsl) que dirige Imorou Bouraimo, la journée du nettoyage et celle de la paix se sont déjà déroulées. Et dans le cadre de l’édition 2020 de la journée internationale de la paix portée sur le thème: «Le Sport au service de la paix», qui a été célébrée dans le monde entier plusieurs messages ont été adressés à la population mondiale. C’est le cas du directeur général du Fonds, Imorou Bouraima qui a invité la population mondiale à se servir des valeurs ou des vertus du sport pour pouvoir préserver la paix, la cohésion et l’unité nationale. Lire l’intégralité de son message.

Message du D/FNDAJSL dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la paix sur le thème : «Le Sport au service de la paix»

Le prix Nobel de la paix, Nelson Mandela disait, «Le sport a le pouvoir de changer le monde, d’unir les peuples de manière quasi-unique et de créer l’espoir, le bien être, la joie, là où il n’y avait que du désespoir».

Le sport constitue un puissant outil de communication sans équivalent, de diplomatie et également de renforcement des liens sociaux pour la promotion de la paix, la cohésion et l’unité nationale. C’est pourquoi à l’occasion de la journée internationale de la paix, je voudrais rappeler à tous les valeurs et vertus du sport qui sont :

le Fair Play ;

l’esprit d’équipe ;

la tolérance ;

le respect des règles …

et nous inviter à les mettre en pratique au quotidien à l’échelle nationale, mondiale pour un monde uni et pacifique.

BONNE FETE DU SPORT AU SERVICE DE LA PAIX A TOUS ET A TOUTES

Imorou BOURAIMA Guiwa

Anselme HOUENOUKPO