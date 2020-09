Lancement de la plateforme TV5MondePlus: Dr Qemal Affagnon craint des menaces sur les données personnelles des utilisateurs

Dr Qemal AFFAGNON, responsable Afrique de l’Ouest d’internet Sans frontière

Le lancement par le réseau TV5 de la plateforme gratuite de streaming TV5Mondeplus suscite déjà des réactions dans le monde des acteurs du numérique. Si l’initiative en elle-même est jugée innovante et potentiellement intéressante, il reste que certains défis sont à relever pour lui permettre d’atteindre les objectifs fixés par le groupe français et garantir une certaine quiétude à ses utilisateurs. En dehors de la disponibilité de contenus variés qui reste un défi entier malgré les promesses, il y a l’épineuse question relative aux menaces qui pèsent sur les utilisateurs de la plateforme. C’est en tout cas ce que pense le responsable Afrique de l’ouest d’Internet Sans Frontières, le Dr Qemal Affagnon. Si dans ses réserves, le spécialiste du contenu en ligne n’a aucun doute sur l’importance du marché de consommation de VoD que représentent aujourd’hui les utilisateurs de la téléphonie mobile en Afrique, il craint toutefois un risque de détournement et de manipulation qui pèse sur les utilisateurs de la plateforme TV5mondePlus. Se fondant sur le fait que des 3.000 heures de contenus disponibles sur la plateforme, on retrouve de nombreux programmes ou émissions déjà diffusés par les chaînes partenaires du réseau de TV5, le responsable Afrique de l’ouest d’Internet Sans Frontières observe que même si TV5MondePlus ambitionne de proposer des magazines, des talk shows et des reportages, le volume actuellement proposé est loin des trois milles émissions actuellement disponibles sur les antennes de la chaîne. Ce qui amène le Dr Qemal Affagnon à craindre une sorte d’enfermement culturel et une pauvreté de l’offre destinée aux mobinautes Africains à travers la plateforme. Ceci, d’autant que suite au piratage informatique qu’elle a subi en avril 2015, TV5 a opté pour un plan d’économie drastique dont l’une des conséquences est la supression de plusieurs émissions.

L’autre appréhension et pas des moindres, du responsable Afrique de l’ouest d’Internet Sans Frontières est le risque de manipulation auquel sont exposés les utilisateurs. Pour le Dr Qemal Affagnon si TV5 entend miser sur le succès de la téléphonie pour développer ses revenus, la stratégie comporte des risques. En effet, explique-t-il le modèle d’affaires qui prévaut dans les médias en ligne repose sur la création d’un contenu attirant pour cibler des lecteurs dont les informations sont récoltées et vendues à des sociétés de collecte de données. Et partant du fait que la gratuité des contenus de la plateforme TV5MondePlus est un bon appât qui va à coup sûr, drainer des millions d’utilisateurs, Dr Affagnon est convaincu que cela attirera de nombreux pirates. Il en veut pour preuve, l’exemple des plateformes de streaming par abonnement comme Dysney+ et Netflix pour lesquelles des pirates ont créé plus 700 fausses pages web afin de tromper les abonnés. L’idée selon lui est que les pirates parviennent avec ce type de procédé à attirer des utilisateurs sans méfiance avec une offre d’abonnement gratuite dans le but de subtiliser leurs données personnelles. Se fondant sur les dernières révélations au sujet de l’ opération Carthage, , le responsable Afrique de l’ouest d’Internet Sans Frontières craint que des pirates ne ciblent les utilisateurs en fonction de leur opinion politique pour les manipuler plus tard au moyen de messages publicitaires notamment en période électorale.

Alphonse KOUNOUHO