En prélude à la rentrée scolaire: La municipalité de Cotonou offre des clôtures d’école et des modules de classe aux apprenants

La troisième adjointe au maire (au milieu) lors de la coupure de ruban d’un des modules de salle de classe

En cette veille de la rentrée des classe 2020- 2021, la municipalité de Cotonou met les petits plats dans les grands afin d’améliorer les conditions de travail des apprenants et autres acteurs de l’éducation maternelle et primaire dans les écoles. Elle vient dans ce cadre, de mettre en service une série de modules de salle de classes et des clôtures pour certaines écoles à quelques jours de la rentrée scolaire et académique. En effet, il s’agit des infrastructures flambant-neuf réalisées sur le budget municipal de Cotonou. Les différentes cérémonies marquant l’inauguration officielle et la remise des clés de ces joyaux aux bénéficiaires ont été effectuées ce mercredi 23 septembre 2020 par une délégation municipale conduite par la troisième adjointe au Maire Irène Françoise BEHANZIN au grand bonheur des populations bénéficiaires. Ces modules de salles de classe et clôtures d’écoles ont été réalisés dans les premier, deuxième, cinquième, douzième et treizième arrondissements de la ville de Cotonou. Ces différents joyaux qui répondent aux normes en matière de construction d’infrastructures scolaires contribuent à améliorer la qualité de l’enseignement et permettent de pallier au manque criard de salles de classes au niveau des écoles maternelles et primaires de Cotonou. Ils ont été réalisés grâce au sérieux des entreprises en charge des travaux mais aussi grâce au dynamisme des membres de l’administration municipale. La construction de ces joyaux inscrit au Plan de développement communal vient une fois encore de montrer l’importance que les autorités de la Mairie de Cotonou accordent à l’éducation ainsi qu’à l’amélioration du cadre de vie et de travail des élèves et enseignants sur leur territoire. Ainsi, chaque directeur d’école a reçu des mains de la troisième adjointe au Maire les clés des modules de classes construites. Les bénéficiaires n’ont pas manqué de témoigner leur gratitude et reconnaissance à l’égard des autorités municipales de Cotonou pour les modules mises en service. En contrepartie, ils ont pris le ferme engagement d’en faire un usage judicieux.

Yannick SOMALON