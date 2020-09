Appui du Japon dans la construction des infrastructures scolaires: Le Ceg La Verdure présente un nouveau visage

Enseignants, apprenants du Ceg La Verdure et conseillers municipaux, tous reconnaissants des efforts du peuple japonais

Le peuple japonais continue inlassablement son appui au gouvernement béninois dans la construction des infrastructures scolaires. C’est dans ce cadre qu’il a doté le Collège d’enseignement général La Verdure, situé à Abomey-Calavi, de 7 salles de classe, d’un laboratoire entièrement équipés puis, de 4 cabines. L’inauguration de ce joyau a fait l’objet d’une cérémonie tenue le vendredi 18 septembre 2020, en présence du premier citoyen japonais au Bénin, l’Ambassadeur Takahisa Tsugawa, du Représentant du maire de la commune, Edmond Houinton, du Chef d’arrondissement de Ouèdo, Liamidi Houénou de Dravo, du Directeur Départemental de l’Enseignement Secondaire de l’Atlantique, Victoire Akodokoundé, la Directrice du Ceg La Verdure, Auguste Dèhonon, et bien d’autres. Financé par le Japon à un coût global de plus de 96 millions de FCFA, ces infrastructures répondent au processus d’amélioration du système éducatif dans la commune d’Abomey-Calavi. Au cours de cette cérémonie, l’Ambassadeur du Japon, Takahisa Tsugawa, a réitéré l’engagement du Japon de continuer à soutenir le secteur éducatif béninois. Les différentes autorités qui ont pris part à cette cérémonie, ont remercié très chaleureusement le peuple japonais pour avoir apporté une solution aux dysfonctionnements liés à l’insuffisance d’infrastructures scolaires au Ceg La Verdure. Elles ont également pris l’engagement de faire une gestion rationnelle, soignée et efficace du joyau qui vient changer le visage du Ceg La Verdure. Il faut rappeler que le renforcement des capacités des ressources humaines à travers la promotion de l’éducation de qualité constitue l’un des axes prioritaires de la coopération japonaise au Bénin. Plusieurs réalisations sont déjà réalisées dans ce cadre afin de garantir de meilleures conditions d’apprentissage et d’enseignement aux enseignants et aux apprenants.

Rastel DAN