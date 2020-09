75ème anniversaire de l’organisation: Agbénonci loue le pragmatisme de l’ONU

Aurelien Agbénonci, Ministre des Affaires étrangères et de la coopération

Le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Aurélien Agbénonci, est intervenu en distanciel, lundi 21 septembre 2020 à New-York, à la réunion de haut niveau relative à la commémoration du 75eme anniversaire des Nations-Unies. Cette commémoration entre dans le cadre de la 75ème session ordinaire de l’Assemblée générale des Nations-Unies qui s’est ouverte le 15 septembre. Dans son discours, le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Aurélien Agbenonci, a loué le pragmatisme des Nations-Unies grâce à qui, des pays en proie à des conflits ont été stabilisés, des millions de vie ont été sauvées, des initiatives importantes ont été lancées dans des domaines clés tels que le développement durable, la promotion de la femme, le respect et la promotion des droits de l’homme, la protection de l’environnement et la bonne gouvernance. « Tous ces acquis ne doivent cependant pas nous faire perdre de vue l’ampleur et la complexité des défis qui se présentent encore devant nous. Ce point de vue, cet anniversaire est une opportunité pour jeter les bases du renforcement des fondements de cette Organisation », fait-il observer. Dans cette optique, le Ministre a insisté sur trois priorités politiques à savoir : promouvoir un multilatéralisme qui produit des résultats, assurer le maintien de la paix par la diplomatie préventive, et accélérer la mise en œuvre de l’Agenda 2030. En effet, explique-t-il, alors que de plus en plus de gens émettent des doutes sur les vertus du multilatéralisme et remettent en cause l’efficacité des Nations Unies, la délégation béninoise réaffirme sa conviction que l’ordre multilatéral fondé sur des règles est la seule garantie pour renforcer la stabilité et la paix internationales et que les défis communs ne peuvent trouver de solution durable qu’à travers la coopération internationale. Dans cet ordre d’idée, le Bénin salue l’initiative de l’Alliance pour le multilatéralisme, lancée en 2019. Il promeut un multilatéralisme efficace à travers des initiatives concrètes et des partenariats orientés vers des résultats. Pour mieux assurer le maintien de la paix par la diplomatie préventive, le Ministre Aurélien Agbénonci trouve que la question de la prévention des conflits doit demeurer au centre des priorités de l’ONU. Il a salué les nombreuses initiatives lancées par les Nations Unies depuis 07 décennies dans ce domaine. Par ailleurs, l’engagement du Secrétaire général des Nations-Unies qui a fait de la culture de la prévention l’une des principales priorités de son mandat mérite aussi d’être relevé. Par la même occasion, le chef de la diplomatie béninoise a invité tous les Etats membres, les organisations régionales et sous-régionales à renouveler leur engagement politique afin de rendre la prévention et le règlement des conflits possibles. « Alors que nous amorçons la décennie d’action pour la concrétisation des Objectifs de développement durable (ODD) dans un contexte de crise sanitaire », signale le Ministre Aurélien Agbénonci, « je voudrais insister sur le fait que leur réalisation effective, en particulier dans ce contexte, requiert la mobilisation de ressources financières adéquates et un partenariat international revitalisé ». Pour conclure, le Ministre a réaffirmé sa confiance en cette Organisation commune qu’est l’ONU. Selon lui, cette Organisation constitue toujours un merveilleux outil dans les mains de l’humanité pour faire avancer le bien commun. « Il ne tient qu’à nous de lui donner les moyens de se renforcer et de contribuer à l’avènement d’un système de gouvernance mondiale plus inclusif », a-t-il souligné.

Rastel DAN